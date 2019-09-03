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منتخب كرة الناشئين يواصل تدريباته استعداداً للتصفيات الآسيوية

منذ ساعتين

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عمان – الغد -يواصل منتخب الناشئين تحت 16عاما  لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، استعدادا للتصفيات الآسيوية، والتي تقام بالفترة من 14 حتى 22 أيلول ( سبتمبر) الحالي بالاردن.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة العلوم التطبيقية، بقيادة المدرب خليل فطافطة، حيث ركز الجهاز الفني على الحالة البدنية، الى جانب بعض الجمل التكتيكية.

بدوره، أكد فطافطة أن المنتخب يركز على التصفيات الآسيوية، مشيداً بالتزام اللاعبين خلال التدريبات مع قرب الإستحقاق الرسمي.

وقال: “خضنا العديد من المباريات الدولية والمحلية، وعملنا رفقة الجهاز الفني على معالجة السلبيات وتعزيز الإجابيات، آملين تحقيق نتائج طيبة خلال التصفيات والتأهل للنهائيات الآسيوية”.

ويشارك المنتخب بالتصفيات لحساب المجموعة الاولى، حيث يفتتح مشواره بلقاء منتخب نيبال السبت 14 أيلول (سبتمبر) ، ويلاقي سريلانكا الأربعاء 18، ويلتقي الكويت الجمعة 20، ويختتم مبارياته بمواجهة طاجيكستان الأحد 22 من الشهر ذاته.

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