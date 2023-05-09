منتخب كرة الهدف إلى نهائي بطولة “بغداد الدولية”

عمان – الغد – تأهل المنتخب الوطني لكرة الهدف إلى نهائي بطولة “بغداد الدولية لكرة الهدف” بعد فوزه الكبير على “منتخب العراق ب” 11-4 في مباراة نصف نهائي البطولة التي احتضنتها قاعة الشعب المغلقة قرب ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة العراقية بغداد مساء أمس الثلاثاء.

وانهى النشامى دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعدما حقق صباح اليوم أيضا فوزه الرابع تواليا في البطولة وجاء على حساب منتخب أذربيجان 17-10.

وكان المنتخب استهل مشواره بالبطولة بتحقيق فوزه الأول مساء الأحد على المنتخب الإيراني 10-8 في مباراة مثيرة، وحقق فوزه الثاني في البطولة الإثنين على منتخب “العراق أ” 12-8 واختتم منافسات الأحد بالفوز على منتخب “العراق ب” 8-6.

وتتكون تشكيلة المنتخب الوطني الذي يرأس إدارته الفنية عبدالله الداغستاني المدرب العام كمال سعيد ابراهيم من اللاعبين محمد السيد، محمد بدر، عماد عليان، محمد الدقم، عبدالرمحي، يزن المشهراوي.