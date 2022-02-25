منتخب كرة الهدف للمكفوفين يتوج بالفضية بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – توج منتخب كرة الهدف للمكفوفين بالميدالية الفضية بعد خسارته في نهائي المسابقة أمام العراق اليوم الجمعة بنتيجة (6-8) في مباراة ندية ومثيرة بين الطرفين ليختتم مشاركة الأردن في منافسات النسخة الثالثة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في البحرين.

وبحسب اللجنة البارالمبية الاردنية، كان منتخب كرة الهدف للمكفوفين أنهى الدور الأول بـ 4 انتصارات على السعودية، اليمن، البحرين، قطر، وخسارة وحيدة أمام العراق، قبل تجاوز المنتخب السعودي في مباراة نصف النهائي.

وحقق المنتخب القطري بطل النسخة الماضية برونزية مسابقة كرة الهدف للمكفوفين بعد فوزه على نظيره السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور حسين أبو الرز، والأمين العام رئيسة الوفد المشارك مها البرغوثي، بالسداسي عماد عليان، أسامة زيود، محمد السيد، عبد الرمحي، محمد بدر ومحمد الدقم بما قدموه في الدورة، مؤكدين أن منتخب كرة الهدف حقق إنجازا غير مسبوق بصعوده على منصات التتويج في 3 دورات متتالية بعد فضية الدورة الأولى في خورفكان 2017 والدورة الثانية في عمان 2019.

وعلى صعيد متصل، توج لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي، جميل الشبلي، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية في مسابقة رفع الأثقال وزن (+107) كغم، في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والتي تستضيفها البحرين.–(بترا)