منتخب كرة الهدف وصيفا لبطولة بغداد الدولية

عمان – الغد – خسر المنتخب الوطني لكرة الهدف المواجهة النهائية لبطولة “بغداد الدولية لكرة الهدف” أمام المنتخب الإيراني الأربعاء في ختام البطولة ليكتفي بالوصافة.

وكان المنتخب حقق 5 انتصارات متتالية في البطولة التي احتضنت منافساتها قاعة الشعب المغلقة وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث استهل مشواره بالفوز على المنتخب الإيراني 10-8، ثم الفوز على منتخب “العراق أ” 12-8 وأكمل بالفوز على منتخب “العراق ب” 8-6، واختتم الدور الأول بالفوز على أذربيجان 17-10.

وفي نصف النهائي حقق النشامى الفوز على “منتخب العراق ب” 11-4 قبل أن يختتم مشواره بالبطولة بالخسارة في المباراة النهائية اليوم أمام إيران.

وبحسب الإداري أحمد حياصات، فإن أداء النشامى كان محط إشادة من كافة المتابعين والمراقبين في البطولة مؤكدين إلى أن المنتخب الحالي يملك فرصة للمنافسة في البطولات القارية والعالمية.

وتتكون تشكيلة المنتخب الوطني الذي يرأس إدارته الفنية عبدالله الداغستاني المدرب العام كمال سعيد ابراهيم من اللاعبين محمد السيد، محمد بدر، عماد عليان، محمد الدقم، عبدالرمحي، يزن المشهراوي.

وأشادت رئيسة الوفد العين أسيا ياغي بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في البطولة مؤكدة أنهم بذلوا مجهودات كبيرة للوصول إلى المباراة النهائية على الرغم من أن جدول مباريات البطولة كان مزدحما.

واستغلت ياغي تواجدها على رأس الوفد الأردني وأجرت مباحثات مع رئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد، حيث تباحث الطرفان في كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين اللجنتين الأردنية والعراقية وتبادل الخبرات الرياضية التي تسهم في رفع المستوى الفني لدى الجانبين.