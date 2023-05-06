منتخب كرة الهدف يغادر إلى العراق للمشاركة في بطولة بغداد

عمان – الغد – غادرت بعثة منتخب كرة الهدف للمكفوفين إلى العاصمة العراقية بغداد أمس، للمشاركة في بطولة بغداد الدولية لكرة الهدف، والتي تتواصل منافساتها حتى الحادي عشر من شهر أيار (مايو) الحالي في قاعة الشعب المغلقة، بالقرب من ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة العراقية بغداد.

ويشارك المنتخب الوطني – المصنف الـ22 عالميا والأول على منطقة غرب آسيا والثالث عربيا بعد منتخبي الجزائر ومصر- في البطولة الدولية إلى جانب منتخبات العراق (البلد المنظم) ومصر وأذربيجان وإيران، وذلك بهدف تثبيت وتحسين تصنيفه الدولي من أجل التأهل لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة “باريس 2024″، بعد ضمان تأهله لدورة الألعاب الآسيوية الصين 2023، وفقا لما أكدته رئيسة الوفد آسيا ياغي.

ويرأس الوفد نائب رئيس اللجنة البارالمبية آسيا ياغي، ويضم كلا من: أحمد حياصات إداريا وعبدالله الداغستاني مديرا فنيا، وكمال سعيد ابراهيم مدربا عاما، إلى جانب اللاعبين محمد السيد ومحمد بدر وعماد عليان ومحمد الدقم وعبدالرمحي ويزن المشهراوي.

ويتوقع أن تحظى فعاليات البطولة بمتابعة عدد من الشخصيات الرياضية، يأتي في مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة الهدف أورورا زانولي ووزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الهدف توج في شباط (فبراير) الماضي بلقب بطولة غرب آسيا التي احتضنتها مدينة عجمان الإماراتية مؤخرا، محققا العلامة الكاملة في البطولة، بعدما بدأ مشواره نحو اللقب بالفوز على المنتخبات، السعودي 17-7 والكويتي 10-0 والعماني 19-10 والقطري 11-4 والإماراتي 13-3، ثم جدد فوزه على المنتخب العماني 13-3 في الدور نصف النهائي، قبل أن يتوج مجهوده بالفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية 11-5.