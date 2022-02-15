منتخب كرة تحت 20 عاما يواصل تدريباته

عمان – الغد – يواصل المنتخب الوطني تحت 20 عاما لكرة القدم تدريباته اليومية، بقيادة المدرب إسلام ذيابات، استعدادا للاستحقاقات المقابلة وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية التي تقام في أيلول (سبتمبر) القادم.

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الثلاثاء ، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، واشتمل على تمارين فنية وبدنية.

ويخوض المنتخب خلال تجمعه الحالي، عدة مباريات تدريبية مع أندية من الدوري الأردني للمحترفين، تهدف للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للفريق.

وتضم قائمة المنتخب 29 لاعبا: محمود المحارمة، سيف النصيرات، مراد الفالوجي، يوسف حسان، إبراهيم نوفل، أحمد أيمن، علاء ورق، عاصم أبو التين، صهيب القاضي، علاء دية، عمر صلاح، عمر العزازمة، محمد أبو هزيم، محمد رائد، رامي المعيوفي، سيف درويش، أحمد الدويري، محمد عبيدات، أدهم الرفاعي، معاذ عليمات، أوس أبو هضيب، سلطان الشياب، خلدون صبرة، علي حجبي، عرفات الحاج، هاشم المبيضين، مهند أبو طه، أمين الشناينة، علي العزايزة.

ويستعد المنتخب لخوض تصفيات النهائيات الآسيوية 2023، بالفترة من 10 حتى 18 أيلول (سبتمبر) القادم، على أن يحدد مكان الاستضافة لاحقا.