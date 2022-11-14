منتخب مصر يخوض مرانه الأول باستاد الكويت استعدادا لودية بلجيكا

القاهرة- – خاض المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي بالكويت.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري للعبة، أن المران شهد مشاركة 19 لاعبا قبل أن ينضم إليهم الثنائي أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي ومحمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي.

ومن المنتظر أن ينضم باقي المحترفين، وهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البلجيكي وديا، حيث يستعد الأخير لخوض منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم في قطر، إلى جانب منتخبات كرواتيا والمغرب وكندا. -(د ب أ)