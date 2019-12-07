عمان – الغد – أعلن المنتخب الفلسطيني جاهزيته لدخول تحدي المنافسة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للناشئات (دون 15 عاماً)، التي يستضيفها الاتحاد الأردني على ملعب البولو اعتباراً من 12 ولغاية 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

ويتحضر المنتخب لهذه البطولة من خلال تشكيلة واعدة تضم منار برهم، أفنان أبو الحمص، ملك شعيبات، يوليانا قمصية، تيا خفش، جود جاموس، ميرال قسيس، نتالي أبو دية، ماريا فارس، إليسا خليلية، شهد كوز، رند قدسي، تيا خواجا، نغم شعيبات، تالا جابي، زينة قاعود، ناي صافي، رغد عبد النبي، تيما الصغير، نور سوابتة، حلا أبو عبيد، صبا زماميري، طيبة أبو زيد.

ووصفت رماح محمود مدربة المنتخب الفلسطيني تحضيرات فريقها للبطولة بالمميزة “بدأنا الاستعدادات منذ شهر ونصف تقريباً، وما عزز من تميزها مقارنة بالسنوات السابقة هو وجود لاعبات بمستويات فنية عالية جداً لهذه الفئة، كما أن المشاركة في كأس النرويج آب الماضي رفعت من معايير الجاهزية”.

ولم تنكر رغم ذلك تعرض هذه التحضيرات لصعوبات تمثلت أبرزها باضطرار عدد من اللاعبات لخوض تدريبات مزدوجة مع منتخبي تحت 15 وتحت 18، إلى جانب نقص خبرة لعب مثل هذه المباريات لديهن، بسبب مشاركتهن فقط ببطولات الدوري الخماسي.

وأكدت أن المنتخب يأمل حاله حال بقية المنتخبات بحصد اللقب وتقديم أداء مميز خلال المشاركة وتمثيل وطنه في أفضل صورة، مشيرةً أن وجود لاعبات بنوعية مميزة ويملكن مهارات فردية لدى المنتخب الفلسطيني سيسهم بمشاركة إيجابية له، ولكنها نوهت إلى وجود بعض الغيابات بسبب اعتذار لاعبات لارتباطهن بالامتحانات المدرسية.

وتابعت: ما سيحققه المنتخب من نتائج يعكس تطور الكرة النسوية في فلسطين، فضلاً عن دعم اللواء جبريل الرجوب للكرة النسوية، كما أن وجود فئة مميزة من اللاعبات واهتمام المسؤولين سيساعد بتطوير وتثبيت هذه الفئة لمشاركات قادمة وبشكل دائم، وهو ما ينعكس إيجاباً على كافة المنتخبات النسوية.

وعن طبيعة المنتخبات المشاركة قالت: التقيت خلال ورشة عمل عقدت في ماليزيا مع زملائي مدربي الأردن وسوريا ولبنان وتحدثنا عن التحضيرات والصعوبات التي نواجهها، وبدا واضحاً أن جميع الفرق تحضرت بشكل مميز لهذه البطولة وخاصة المنتخب الأردني حامل اللقب، مع الإشارة إلى تأثر تحضيراتنا ببعض الظروف الصعبة، وإلى طموح المنتخبين السوري واللبناني بتحقيق مشاركة إيجابية.

وتمنت التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة وتقديمها لأداء لافت يليق بجهود اتحاد غرب آسيا المشكورة في تطوير اللعبة.

وستتنافس المنتخبات المشاركة في البطولة ضمن مجموعة واحدة ووفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، وبحيث يتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد نقاط في الترتيب النهائي.

وسيتقابل المنتخبان الفلسطيني واللبناني في المباراة الافتتاحية عند الثالثة عصراً بتوقيت الأردن، يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما ستجمع المباراة الثانية عند السادسة مساء اليوم ذاته المنتخبين الأردني والسوري.

وستخضع جميع المنتخبات المشاركة للراحة يوم 13 ديسمبر، وفي اليوم الذي يليه يلتقي “السوري” نظيره الفلسطيني عند الثالثة عصراً، ثم لبنان والأردن عند السادسة مساءً، وعلى يخصص يوم 15 ديسمبر للراحة كذلك، لتختتم البطولة بعد ذلك يوم 16 ديسمبر بمواجهتين؛ الأولى بين لبنان وسوريا عند الثالثة عصراً، والثانية بين الأردن وفلسطين عند السادسة مساءً.