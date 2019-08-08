منتخب ناشئي الطائرة يواجه نظيره الفلسطيني في افتتاح البطولة العربية

عمان- الغد- أصدر الاتحاد العربي للكرة الطائرة أمس، جدول مباريات البطولة العربية الخامسة عشرة للناشئين، التي تنطلق مبارياتها اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يلعب في اليوم الأول منتخبا البحرين والإمارات، تليها عند الساعة الواحدة ظهرا مباراة الكويت والعراق، ويليها عند الساعة الثالثة بعد الظهر مباراة السعودية ومصر، وعند الساعة الخامسة يلعب منتخب لبنان مع المغرب، ثم عند الساعة السابعة مباراة الأردن وفلسطين.

وتتواصل مباريات البطولة في اليوم التالي السبت، حيث يلعب عند الساعة الحادية عشرة الجزائر مع العراق، وعند الساعة الواحدة مباراة السعودية والمغرب، وعند الساعة الثالثة مباراة قطر والإمارات، وعند الساعة الخامسة مصر ولبنان، وعند الساعة السابعة يلعب المنتخب الوطني مع منتخب سلطنة عمان.

وتختتم مباريات الدور الأول يوم الأثنين في التاسع من الشهر المقبل، حيث يلعب منتخب قطر مع منتخب البحرين عند الساعة 11 صباحا، تليها عند الساعة الواحدة ظهرا مباراة السعودية مع لبنان، وعند الساعة الثالثة يلعب منتخبا فلسطين وسلطنة عمان، وفي الساعة الخامسة مساء يلعب منتخبا الجزائز والكويت، وعند الساعة السابعة يلعب منتخبا المغرب ومصر.

وكان مدرب المنتخب الوطني للناشئين ابراهيم فيليب، قد اختار مواجهة المنتخب الفلسطيني في افتتاح مباريات المجموعة الثانية في البطولة، التي سُحبت قرعتها في مقر الاتحاد العربي في العاصمة البحرينية المنامة أمس، والتي ضمت الى جانب الأردن كل من منتخبي سلطنة عمان وفلسطين، وستُقام منافساتها في صالة قصر الرياضة، وصالة الأميرة سمية بنت الحسن في مدينة الحسين للشباب خلال الفترة 4-14 الشهر المقبل.

ويُشارك في البطولة 13 فريقاً، حيث تم وفق لائحة بطولات الاتحاد العربي وضع الفرق التي جاءت بالمراكز الأربعة الأولى في منافسات البطولة العربية الرابعة عشرة التي اقيمت عام 2017 على رؤوس المجموعات الأربع في القرعة، وهي بحسب ترتيبها البحرين وسلطنة عُمان والعراق والسعودية، وتاليا قرعة البطولة:

– المجموعة الأولى: البحرين، الامارات وقطر.

– المجموعة الثانية: سلطنة عُمان، فلسطين والأردن.

– المجموعة الثالثة: العراق، الجزائر والكويت.

– المجموعة الرابعة: السعودية، مصر، لبنان والمغرب.

استعدادات المنتخب الوطني

يستعد المنتخب الوطني للبطولة من خلال إجراء 3 مباريات ودية مع المنتخب السوري في عمان خلال الفترة 14-18 من آب (اغسطس) الحالي، يتوجه بعدها المنتخب الى تركيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي خلال الفترة 20-30 الحالي، يلعب خلاله عدة مباريات ودية مع الفرق التركية.

ويقود المنتخب الوطني المدير الفني ابراهيم فيليب ويضم المدربين وليد العسود ورائد الحمود، واللاعبون: راكان السماك ومحمود النقيب وفهد نعمان ولؤي المدني ومحمد صالح الصقر وأسامة مرعي ومهند دودين وميكائيل إبراهيم ومحمود عبدالعزيز وعبدالجبار السماك وعبدالرحمن الخصاونة وياسين مراجنة.