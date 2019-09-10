منتخب نيبال يستعيد توازنه بعد فوزه على الصين تايبيه

الصين تايبيه – استعاد منتخب نيبال توازنه بعدما حقق الفوز خارج ملعبه على الصين تايبيه 2-0 اليوم الثلاثاء على ستاد بلدية تايبيه في تايبيه، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل انجان بيستا هدفي الفوز لمنتخب نيبال في الدقيقتين 4 و62 من عمر اللقاء.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً الكويت مع أستراليا على ستاد نادي الكويت في الكويت.

ويتصدر منتخب الكويت ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الأردن ونيبال، في حين بقي رصيد الصين تايبيه خالياً من النقاط، بينما لا زال منتخب أستراليا بانتظار خوض مباراته الأولى في التصفيات.