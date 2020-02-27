منتدون: الربيع العربي أسفر عن إعصار وتفكك للمجتمعات

محمد الكيالي

عمان – قال منتدون إن أزمات عديدة تستحكم في العالم العربي، منها أزمات الأخلاق والدولة والمجتمع، مشيرين إلى أن قاعدة الأفكار أو المبادئ أو القيم، “غابت في المجتمعات العربية، لأسباب كثيرة، فلم تجد القيم الحداثية قاعدة تحملها”.

وأوضحوا أن الربيع العربي، “أسفر عن إعصار وتفكك للمجتمعات، حيث قامت دول عربية بتشديد قبضتها الأمنية على المواطنين، بعد أن كان الربيع العربي في بداياته أمرا رائعا يتحدث عن مطالب بالديمقراطية والحرية”.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية بعنوان “أوضاع العالم العربي بعد عقد من ربيعه”، نظمها ملتقى منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض”، أول من أمس، بحضور شخصيات سياسية وحقوقية واعلامية عربية.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة المنظمة ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، الدكتور زيد عيادات، إن أزمات عديدة تستحكم في العالم العربي، منها أزمات الأخلاق والدولة والمجتمع، وهي أزمات مركبة ومتداخلة.

من جانبه، أشار الفيلسوف العربي المغربي والمحاضر في كلية الآداب والعلوم الغنسانية بالرباط، الدكتور علي أومليل، إلى أن أي أفكار أو مبادئ أو قيم، لا بد لها من قاعدة اجتماعية واسعة لكي تحملها، موضحًا أن هذه القاعدة، غابت في المجتمعات العربية، لأسباب كثيرة، فلم تجد القيم الحداثية قاعدة تحملها.

وبين أن الربيع العربي، أسفر عن إعصار وتفكك للمجتمعات، حيث قامت دول عربية بتشديد قبضتها الأمنية على المواطنين، بعد أن كان الربيع العربي في بداياته أمر رائع يتحدث عن مطالب بالديمقراطية والحرية.

وقال أومليل إنه بدلا من نجاح الانتقال الديمقراطي في بلدان الربيع العربي، أصبحت هناك مقايضات بين الأمن والأمان من جهة، وبين الحرية والديمقراطية من جهة أخرى.

وأشار إلى وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التأثير على أهداف الربيع العربي، مبينًا أن هذه الوسائل أحدثت تحولا فيه، بحيث أضعفت الأحزاب السياسية التي فقدت دورها في التربية السياسية للمواطنين وابتعدت عن تنظيم الانتخابات.

ونوه إلى أن دور الأحزاب أصبح ضعيفا بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، كما أصبحت الصحافة والاعلام ضعيفة أيضا بسبب تشتت الرأي العام والاختلاط بين الأخبار الحقيقية والزائفة.

وأشار أومليل، إلى الثورة والزمن بأنواعه، متحدثا عن أن هذين العاملين ساهما بإسقاط 4 أنظمة استبدادية عربية خلال عام واحد.

فيما أشار أستاذ الفلسفة والدراسات بجامعة نواكشوط الموريتانية، الدكتور عبدالله السيد ولد أباه، إلى مقاربات وأسباب فشل ما سمي بالربيع العربي.

وتحدث عن أسباب نجح مسار التحول الديمقراطي في أوروبا الجنوبية (البرتغال، اليونان) في سبعينيات القرن الماضي، وفي أميركا اللاتينية وفي بعض الدول الإفريقية التي أصبحت دولا ديمقراطية فيها حالة من التناوب بالسلطة بشكل شفاف.

وأشار إلى هناك أطراف تتحدث عن أنه من أسباب فشل التحول الديمقراطي في العالم العربي، تعود إلى تدخلا خارجية، وهناك أطراف تشير إلى توغل المؤسسة العسكرية، والبعض الآخر يتحدث عن هشاشة الكيان السياسي العربي والتركيبة الطائفية في الدول العربية.

وبين ولد أباه، أن مفهوم الثورة، لم يكن في يوم من الأيام في صالح التحول الديمقراطي، لأن منطق الثورة لا يولد أبدا تحولا ديمقراطيا ناجحا.

وأكد أن فرنسا لم تستقر بعد الثورة الفرنسية إلا بعد قرنين من الزمان، مشيرا إلى أن الثروة البريطانية الهادئة أدت إلى تحول ديمقراطي ناجح.

وتحدث ولد أباه، عن الدين السياسي، وعن أن الربيع العربي لم يكن مؤامرة.

وفي بداية الندوة، أكد رئيس فريق العمل للملتقى، باسل الطراونة، أن منظمة النهضة العربية، هي إحدى مؤسسات الدولة ومنافذها في الحوار والنهضة الثقافية العربية الجادة.