منتدون يدعون الى التوسع بسياسات الحماية للأسر

رانيا الصرايرة

عمان – أكدت ندوة حوارية ضرروة التوسع بسياسات الحماية للأسر خاصة مع تراجع تدابير الحماية غير الرسمية، ومن بينها الاشتراك الالزامي لربات المنازل بالضمان الاجتماعي، والتوزيع العادل للأدوار داخل الأسرة بين الجنسين في أعمال الرعاية والعناية، وتخفيف الأعباء الملقاة على النساء والتي تحد من قدراتهن على المواءمة بين الأسرة والعمل.

واكد المشاركون في الندوة التي عقدتها جمعية تضامن النساء (تضامن) مؤخرا بطريقة التواصل عن بعد، وحملت عنوان “الاسرة الأردنية في ظل جائحة كورونا وما بعدها” ضرورة تقديم المزيد من الدعم المادي للأسر الفقيرة والهشة، وتأمين فرص عمل لائقة لأفرادها لضمان خروجها من دائرة الفقر، ومساندة الأسر التي ترأسها نساء من خلال سياسات وبرامج حماية اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل واحدة منها.

ودعوا الى ضمان وصول الأسر التي تعاني من تفكك أو عنف أسري الى كافة خدمات الحماية الوقاية والاستجابة وإعادة التأهيل، وضمان عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب، ودعم الأسر المكونة من كبيرات وكبار السن، أو الأسر التي يعاني أحد أفرادها أو أكثر من إعاقة.

وطالبوا باعتبار القضايا والمشاكل التي تعاني منها الأسر ذات أولوية، وإدماجها في السياسات والبرامج التي تتخذها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا وما بعدها، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بإعادة تقديم خدماته الداعمة والمساندة للأسر، ومن بينها خدمات الإرشاد المختلفة، وفي كافة مناطق المملكة.

وبين المشاركون أن تراجع نسب وأعداد الأسرة الممتدة وتزايد نسب وأعداد الأسر النووية أدى الى خلل كبير وضعف في أوجه الحماية الاجتماعية غير الرسمية والتي كانت منذ عقود طويلة تؤمن وتقدم رعاية متبادلة أو مشتركة لأفرادها، خاصة لكبيرات وكبار السن وذوات وذوي الإعاقة.

ووفقاً لآخر الأرقام فقد تراجعت الأسر الممتدة (وهي الأسر التي تشمل الأزواج والأولاد والأباء والأمهات والأخوة والأخوات والأعمام والعمات…) الى 1.5 % من مجموع الأسر العام 2017 فيما كانت 10.9 % العام 2003.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة بلغت نسبة الفقر العام 2017 بحدود 15.7 %، فيما بلغت فجوة الفقر 3.5 %، وشدة الفقر 1.2 %. ويقصد بفجوة الفقر حجم الفجوة النقدية الإجمالية اللازمة لرفع إنفاق الفقراء الى مستوى خط الفقر، كي يصبحوا غير فقراء، أما شدة الفقر فهي مقياس نسبي يعطي صورة عن مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم، فكلما ارتفعت قيمة المؤشر دل ذلك على درجة أكبر من التفاوت.

وأعلنت العديد من مؤسسات المجتمع المدني تزايد حالات العنف السري بعد جائحة كورونا، حيث استقبل مركز عفت للإرشاد التابع لـ”تضامن” اكثر من 800 حالة خلال 3 أشهر وهذا الرقم يقارب ما استقبلته الجمعية خلال العام 2019 كاملاً، فيما أعلنت إدارة حماية الأسرة في 12 أيار الحالي عن ارتفاع نسبة حالات العنف الأسري الى 33 % خلال أول شهر من الحظر في الأردن مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019.

واقترح المشاركون تمكين الأسر تكنولوجياً، وضمان أن تكون قادرة على الاستفادة من كافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في ظل جائحة كورونا وما بعدها.

وبينت ورقة عمل لـ”تضامن” خلال الورشة ان النساء يرأسن العديد من أسرهن لأسباب مختلفة تسببت جائحة كورونا بصعوبات إضافية بسبب تقييد حركتهن وتوقف أعمالهن خاصة تأمين الاحتياجات الأساسية.

وبحسب الورقة بلغت نسبة الأسر التي ترأسها النساء في الأردن 14 % حيث يرأسن حوالي 300 ألف أسرة من أصل 2.138 مليون أسرة، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حتى نهاية العام 2018.