منتدون يوصون بسن مشروع لحرية التنظيم والعمل النقابي

محمد الكيالي

عمان – طالب قانونيون ونواب ونقباء نقابات عمالية، الحكومة ومجلس الأمة، بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87، قائلين إنه يتعين على الحكومة احترام هذه الاتفاقية وتطبيقها، حتى وإن لم تُصدّق عليها، انسجاماً مع إعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية ومتابعته.

ودعوا، في ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مرصد البرلمان الأردني أمس، تحت عنوان “حرية التنظيم والعمل النقابي: واقع وحريات”، إلى سن مشروع قانون للعمل النقابي للموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، عملا بقرار المحكمة الدستورية رقم 6 لسنة 2013.

وأوصت الورشة، بضرورة إلغاء الفصل الحادي عشر في قانون العمل (نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل) والذي يتكون من 23 مادة، وسن مشروع قانون خاص لحق التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل، يشتمل على الاعتراف للعمال بحق التعددية النقابية دون تمييز، واعتماد المنشأة كأساس لـتشكيل النقابات العمالية، واعتبار الشركة ذات الفروع المتعددة، أو التي يتوزع نشاطها على أكثر من منطقة أو محافظة، بمثابة منشأة واحدة.

وينص مشروع القانون الخاص، على تقليص مدة الدورة النقابية العمالية من 5 أعوام إلى 3 أعوام كحد أعلى أسوة بالنقابات المهنية، وفتح باب المشاركة في اجتماعات الهيئات العامة السنوية والانتخابية ومؤتمرات الاتحاد العام أمام القاعدة النقابية، إضافة إلى عدم جواز الترشح لمنصب رئيس النقابة لمن شغل هذا المنصب خلال دورتين متتاليتين إلا بعد مرور دورة انتخابية جديدة على الأقل.

كما يدعو مشروع القانون الخاص، إلى عدم جواز الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة لمن شغل هذا المنصب ثلاث دورات انتخابية متتالية إلا بعد مرور دورة انتخابية جديدة على الأقل، فيما تنص مواده على حرية النقابات في وضع أنظمتها الداخلية، وفي إنشاء الفروع حيثما وجدت حاجة لذلك، والاستعاضة عن حق اللجنة الثلاثية بتصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأليف النقابات، بأسس ومعايير لتصنيف المهن والصناعات ينص عليها القانون.

وحملت الجلسة الأولى في الورشة، التي أدارها رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم البدور، عنوان “نحو قانون خاص لحرية التنظيم والعمل النقابي”، تحدث فيها مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، فيما قدم كل من النائبين نبيل غيشان وخالد رمضان.

وقال الرنتاوي، في عرضه لورقة السياسات حول حرية التنظيم والعمل النقابي، إن الورقة استعرضت المسار الذي مرت به الحركة النقابية العمالية واتحادها العام، وبينت كيف انتقل المسار من بيئة مواتية لتطور نقابات العمال في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، إلى بيئة مقيدة لتأسيس نقابات العمال اعتبارا من العام 1976، حيث تم تعديل قانون العمل بحيث تم حصر عدد النقابات العامة في 17 نقابة.

وأشار إلى أن الورقة تناولت مراحل إعادة هيكلة الاتحاد العام لنقابات العمال في اتجاه فرض نظام “مركزي” على الاتحاد بهدف تكريس احتكار الاتحاد لقيادة العمل النقابي العمالي، وتمخض عن عمليات إعادة الهيكلة التراجع عن الكثير من الحريات والحقوق النقابية سواء على صعيد النقابات الأعضاء في الاتحاد، أو على صعيد الأعضاء النقابيين.

وتحدث عن المأزق الذي فرض على الحركة النقابية العمالية الذي أدى إلى إطلاق نقابات عمالية “مستقلة”، استندت في تشكيلها إلى الدستور واتفاقيات العمل الدولية، إضافة إلى تعارض الأحكام الناظمة لعمل النقابات العمالية مع الدستور الأردني، ومع العهود واتفاقيات العمل الدولية، وبخاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية العمل الدولي للحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87.

من جهته، قال غيشان إن الاتحاد العام لنقابات العمال لا يقوم بدور أساسي ولا يمثل الحركة العمالية الأردنية، والدليل على ذلك أنه لا تنتسب له أكثر من 5 % من الحركة العمالية في المملكة.

وأضاف أنه غير متشجع لفتح الباب أمام كل مجموعة أو حزب، وأنه مع أن تكون النقابات العمالية من 50 نقابة، لكن ليس بالمفهوم الذي يتحدث عنه الجميع بحرية التمثيل وإنما من الضروري وجود ضوابط واضحة تبعد هذه النقابات عن “التفتيت”.

بدوره، قال رمضان إن ما يثار في ذهن الأردنيين، أن النقابة والإضراب مرتبطان ببعضهما، وهذا الأمر غير صحيح، وإنما هما حاجة حقيقية موضوعية لمواجهة تحديات داخلية وإقليمية.

وأكد أن الأردنيين يواجهون أزمة بطالة وأزمة اقتصادية كبرى يغطيهما قضية فقدان الثقة بين الشعب والمؤسسات، ومبدأ القضايا الإقليمية والوضع الاقتصادي الداخلي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل كاملا.

وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “وجهات نظر حول سبل تطوير الحركة النقابية العمالية ونقابات أصحاب العمل”، وأدارها النائب فضيل النهار، تحدث كل من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، ونقيب أصحاب محطات المحروقات، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل في الأردن “تحت التأسيس”، نهار السعيدات، والنائب قيس زيادين والمحامية هالة عاهد.