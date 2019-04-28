منتدى أعمال أردني ألماني الثلاثاء

عمان– تنظم غرفة تجارة الاردن مساء يوم الثلاثاء المقبل منتدى اعمال اردني- الماني على هامش زيارة وفد اقتصادي الماني للمملكة.

ويضم الوفد الالماني رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية الدكتور بيتر رامساور وممثلين عن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والانشاءات ومواد البناء والالآت وادارة المخاطر والتجارة العامة والطاقة.

وقال رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي لـ (بترا) ان المنتدى يناقش فرص التعاون المحتملة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية الى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الاردنية ونظيرتها الالمانية.

واشار الى حرص غرفة تجارة الاردن على مواصلة جهودها في الترويج للفرص الاقتصادية المتوفرة بالمملكة لاستقطاب استثمارات جديدة وتوسيع القائم منها.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الاردن والمانيا 3ر70 مليون دولار عام 2018 منها 3ر1 مليون دولار فقط صادرات اردنية .

وتتركز التبادلات التجارية بالخضراوات والفواكه الطازجة والمحضرات الغذائية والأدوية والأثاث ومستحضرات التجميل والملابس.

(بترا)