منتدى اعمال اردني تشيكي حول الطاقة الشمسية

عمان- صالح الخوالدة-التامت في عمان اليوم فعاليات منتدى اردني تشيكي حول ” الطاقة الشمسية” بمشاركة مسؤولين ورجال اعمال وشركات متخصصة في مجال الطاقة بغرض استكشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

وتحدث نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي المهندس إدوارد مويكو عن الفرص الاستثمارية التي يتيحها فتح الحدود بين الاردن والعراق وسوريا للتعاون والدخول الى هذه الاسواق.

وقال ان الاردن يتميز بالامن والاستقرار وسط اقليم مضطرب اضافة الى انه بوابة للعديد من دول المنطقة .

واشار الى ان الشركات التشيكية المشاركة في المنتدى هي من اهم الشركات وانجحها وان هناك فرصة قوية في المنتدى للتعاون والاستثمار مع نظيرتها الاردنية .

وتحدث عن الشراكة الاستراتيجية التي تربط الاردن والتشيك بعد مرور 55 عاما على تاسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما .

وعرض رئيس جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية جمال بدران للدور الذي تلعبه الجمعية في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع التشيك ومع الدول الاوروبية لافتا الى تطور ان هذه العلاقات عززتها الزيارات الرسمية على اعلى المستويات.

وتم خلال المنتدى تقديم شروحات عن سوق الطاقة في الاردن والاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2025 والقوانين والانظمة الناظمة لهذا السوق.

و دعا السفير التشيكي في عمان جوزيف كوتسكي التجار ورجال الاعمال والشركات إلى عقد لقاءات ثنائية لاكتشاف فرص التعاون بين الجانبين بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية ويعود بالنفع على البلدين الصديقين وفي مقدمة هذه الفرص مجال الطاقة.

وتحدث المشاركون في المنتدى عن قدرة مجتمع الاعمال في البلدين على بناء الروابط والاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع دول العالم والوصول إلى أهم الاسواق الاستهلاكية على مستوى العالم .

وعقدت على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الاعمال من كلا الجانبين.(بترا)