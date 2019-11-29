منتدى اقتصادي أردني تونسي في عمان اليوم

عمان-الغد- تنظم جمعية رجال الاعمال الاردنيين اليوم السبت في عمان المنتدى الاقتصادي الأردني – التونسي وذلك في إطار انعقاد الدورة الثانية لمجلس الأعمال الأردني – التونسي المشترك بين الجمعية وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت).

ويبحث المنتدى محاور وفرص الاستثمار المشترك في البلدين وآلية تطوير الصناعات التكاملية في البلدين في إطار اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر(اغادير) والاستفادة من الحوافز والفرص واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن مع دول العالم.

كما سيتم خلال المنتدى الذي يرأسه عن الجانب الاردني رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، عقد لقاءات ثنائية بين اصحاب الأعمال المشاركين بأعماله من الاردن وتونس بالإضافة لآخرين من العراق وفلسطين.

يذكر ان وفد رجال الأعمال التونسيين يرأسه رئيس (كونكت) طارق الشريف.

وفي ذات السياق، بحث السفير الاردني في العاصمة التونسية ماهر الطراونة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة (كونكت) الاستعدادات لتنظيم المنتدى وانجاح اعماله لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية. وعرض الطراونة خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والتسهيلات الممنوحة لهم، لا سيما في المدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة.

وتناول اللقاء فرص تعزيز وتطوير المبادلات التجارية والاستفادة من مزايا الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر (اغادير) الى جانب استفادة الجانب التونسي من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بغيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

يذكر ان صادرات المملكة الى تونس بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي اكثر من 5 ملايين دينار مقابل 11 مليون دينار مستوردات.

ويصدر الاردن الى تونس صناعات كيماوية ولدائن ومواد نسيجية ومعادن فيما يستورد حيوانات حية ومنتجات معدنية وصناعات كيماوية وأغذية وشحوما ودهونا.

ويتشارك الاردن مع تونس الى جانب المغرب ومصر في اتفاقية “اغادير” التي وقعت عام 2004 بهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية اخرى.