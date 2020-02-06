منتدى الأعمال الهندسي يثمّن موقف نقابة المهندسين من تعديل عقود الخدمات الهندسية

عمان- الغد- ثمّن منتدى الأعمال الهندسي الجهود التي تبذلها نقابة المهندسين الأردنيين وهيئة المكاتب الهندسية في التصدي للعقبات التي تواجه العمل الاستشاري الهندسي في الأردن، مؤكدًا دعمه لما صرّح به رئيس هيئة المكاتب خلال اللقاء الذي دعت له هيئة المكاتب يوم الاحد الماضي بخصوص تعليمات الأوامر التغييرية وضرورة تعديل عقود الخدمات الهندسية المعروفة بِـ ع1 وع2.

رئيس هيئة إدارة المنتدى طارق زريقات أكد بأنه “بإقرار تعليمات الأوامر التغييرية فإن الوقت قد أصبح مناسبًا الآن بل وملحًّا لإعادة النظر في العديد من البنود في عقود الخدمات الهندسية (ع1 وع2).”

وأشار زريقات ان وزارة الأشغال العامة والإسكان سبق وأن عملت على دراسة هذه الاتفاقيات بالتعاون مع نقابة المهندسين ومنتدى الأعمال الهندسي، وذلك للوصول إلى التوازن المطلوب بين الأطراف المختلفة، إلا أن التعديلات المقترحة لم يتم إقرارها حتى اليوم.

وبحسب زريقات، فإن “غياب التوازن بين الأطراف المختلفة في هذه العقود هو أحد أهم اسباب الانحدار في مستوى قطاع الإنشاءات بوجه عام، والذي نشهد الآن آثاره بشكل واضح في تدهور بعض المكاتب الهندسية الكبرى وارتفاع نسبة التقاضي في عقود الإنشاءات وتدني جودة العمل المنفذ وغيرها من الآثار.”

وأكد المنتدى استعداده التام لتوحيد الجهود للوقوف خلف نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية التزامًا برؤية المنتدى في تطوير ورفع سوية العمل الهندسي والإنشائي في الأردن وفي العمل المشترك مع كافة الشركاء في القطاع. ودعا المنتدى إلى ضرورة الخروج بالصيغة النهائية لاتفاقيات خدمات هندسية معدلة تواكب التطورات الحاصلة في قطاع الإنشاءات وتضمن توزيع للمخاطر بين أطراف العقد بشكل عادل ممّا يخدم المصلحة العامة.