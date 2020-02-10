منتدى “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” ينطلق في تشرين الثاني المقبل

إبراهيم المبيضين

عمان – ينعقد منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA ICT Forum 2020 في 9 و10 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بحسب المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” المهندس نضال البيطار.

وبين البيطار أنه سيجري تنظيم المنتدى في منطقة البحر الميت. مؤكدا أن المنتدى في نسخته للعام 2020 سيكون برؤية وطابع جديدين، حيث ستحرص الجمعية على تنظيم المنتدى بإطار ابتكاري جديد مختلف عن المنتدى في السنوات السابقة.

وقال إن جمعية انتاج حاليا في مرحلة استقطاب المتحدثين والرعايات لتنظيم المنتدى الذي ستحرص الجمعية مع جميع شركائها ومكونات القطاع على ان يكون بصبغة محلية عربية وعالمية.

وكانت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” وقعت العام الماضي اتفاقية تعاون مع شركة القمة للاستشارات “بيناكل”، لإقامة منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث ستقوم شركة بيناكل وفقا للاتفاقية بتنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بإدارة المنتدى.

الى ذلك قال البيطار ان المنتدى – الذي ينعقد كل سنتين منذ العام 2002 – يكتسب أهمية كبيرة كونه يتزامن العام الحالي مع الاحتفال بالعيد 20 لإطلاق جمعية “إنتاج”، معتبرا ان هذا التزامن هو دافع لمواصلة تسجيل الإنجاز، ان كان على صعيد المنتدى أو على صعيد الجمعية.

وأكد أن هذا التجمع التقني سيناقش أبرز التوجهات والتطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واحدث التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والبلوكتشين والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الابعاد وغيرها من التقنيات الحديثة التي ادخلتنا عصر الثورة الصناعية الرابعة.