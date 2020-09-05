منتدى الخليل يدعو لممارسة الانتخابات النيابية المقبلة بمسؤولية واهتمام

عمان – الغد- عقد منتدى الخليل للتنمية الشاملة أولى جلساته النقاشية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب التاسع عشر المقرر إجراؤها يوم العاشر من شهر نوفمبر – تشرين ثاني المقبل.

وذلك في نطاق رؤيته ورسالته وأهدافه الرامية إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الملكية السامية لتعميق أمن واستقرار الأردن، ورفاه شعبه، وفي إطلاق المبادرات الداعمة للمسيرة الديمقراطية، والحاكمية الرشيدة، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وقد استمع الأعضاء إلى البرنامج الانتخابي للمرشح عن الدائرة الرابعة في العاصمة عمان الدكتور سمير الجبالي، عضو المنتدى، وقائمته الانتخابية.

وجرى نقاش عام من منطلق المبادئ التي أعلن عنها المنتدى بشأن المعايير التي يساند من خلالها المرشحين، بعيدا عن أي اصطفاف جهوي أو عرقي، أو إقليمي، مع التأكد من كفاءة وقدرات المرشح العلمية، والخبرات الحقيقية، والمسلك الأخلاقي، والإسهام الوطني.

وقال الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى في تصريح صحفي إن أعضاء المنتدى سبق وأن أقروا وثيقة تضمنت مجموعة القيم والمبادئ التي يلتزمون بها ترشحا وانتخابا.

والإقبال على صناديق الاقتراع، والتصدي لحملات التشكيك بسلطات الدولة ومؤسساتها والسير على نهج جلالة قائدنا لتحقيق نهضة الأردن، والدفاع عن مصالحه ومكانته الإقليمية والدولية.

وأضاف أن أعضاء المنتدى أكدوا خلال الجلسة النقاشية على أنهم عازمون على ممارسة حقهم الانتخابي لاختيار النائب الصادق في القول والعمل.

مع التأكيد على أهمية أن يكون قادرا على تمثيل القطاع الذي ينتمي إليها، من أجل تعميق معرفة المجلس الأكيدة بالقضايا التي يتم مناقشتها تحت القبة، أو في متابعة النائب لتلك القضايا لدى السلطة التنفيذية.

وأوضح أن المنتدى سيواصل عقد الجلسات النقاشية، ملتزما بإجراءات السلامة والوقاية من الوباء، مشيرا إلى إمكانية عقد بعض الجلسات بواسطة وسائل وتطبيقات الانترنت.

إلى جانب النقاش مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني لحشد الطاقات، لاختيار ممثلي الشعب، ضمن الشروط التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، وبأعلى درجات المسؤولية والاهتمام.