منتدى “الرواد الكبار” يطلق أول فعالياته الثقافية بأمسية طربية

عزيزة علي

عمان – أقام منتدى الرواد الكبار أول من أمس أمسية غنائية أحياها الفنان العراقي عائد المنشد، غنى فيها مجموعة من الأغاني الطربية العربية والعراقية الكلاسيكية، بحضور المطرب الأردني مالك ماضي، ونقيب الفنانين الأسبق الفنان ساري أسعد.

المستشارة الثقافية القاصة سحر ملص قالت إن منتدى الرواد الكبار يعود لتنظيم الأنشطة الثقافية والأمسيات الشعرية والمعارض الفنية، بعد غياب بسبب جائحة “كورونا”، مع الحفاظ على تطبيق البروتوكولات الصحية من تباعد وارتداء الكمامات.

وأضافت ملص أن اللجنة الثقافية في منتدى الرواد الكبار عقدت أول اجتماع لها بحضور مديرة المنتدى هيفاء البشير والمستشارة الثقافية وأعضاء اللجنة المكونة من: د. سليمان الأزرعي، الروائي محمد ازوقة، الباحثة هدى أبو غنيمة، الدكتورة دلال عنبتاوي، الدكتورة عالية الصالح، لوضع الخطة الثقافية الفصلية للمنتدى.

وأشارت ملص إلى أن الخطة اشتملت على العديد من الفعاليات، تتضمن نشاطات عن مئوية الدولة، وأخرى عامة تركز على المشهد الثقافي، وما هو جديد في الساحة الثقافية الأردنية والعربية، لافتة إلى أن المنتدى يعود ببرامج ممتعة وشيقة، حيث ستنطلق أولى هذه الفعاليات بأمسية تحتفي بالحياة من خلال سهرة من الطرب الأصيل يحيها الفنان عائد المنشد لتكون إيذانا بإضاءة شعلة الحياة.

وأضافت ملص لقد حرص المنتدى على الالتزام بكل البروتوكولات الصحية التي فرضتها الحالة الوبائية في المملكة، من تباعد وارتداء الكمامات، مبينة أنه سيكون هناك زيارات لأماكن مختلفة في أنحاء المملكة سيعلن عنها في حينها، إلى جانب استضافة عدد من الأدباء.

وعن الجديد الذي سيشتمله البرنامج الثقافي لهذه الدورة كما قالت ملص؛ سيتم إقامة ندوات ثقافة بعنوان “ذاكرة إنسان”، إضافة الى الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والفكرية والمعارض الفنية المختلفة.

ويذكر أن منتدى الرواد الكبار قد تأسس في العام 2009، وهو الجناح الثاني من الأسرة البيضاء والذي يهتم بإدامة عطاء كبار السن من خلال مشاركتهم في الثقافة وإبداعاتهم المختلفة.