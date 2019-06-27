منتدى الرواد الكبار يكرّم الفنان التشكيلي محمد الدغليس

عمان– ضمن البرنامج الثقافي لمنتدى الرواد الكبار “زيارة لبيت فنان” قام وفد من جمعية الاسرة البيضاء ورئيسته ميسون العرموطي، ومديرة منتدى الرواد هيفاء البشير وعدد من الفنانين، منهم رفيق اللحام وياسر دويك، واعضاء من اللجنة الفنية في المنتدى، بزيارة الى بيت المهندس المعماري والفنان التشكيلي محمد الدغليس، للتعرف على تجربته الفنية والإبداعية عن قرب .

وتجول الوفد في منزل الفنان العابق باللمسات الفنية المستمدة من البيئة الريفية ومرسمه.

المستشارة الثقافية في المنتدى القاصة سحر ملص قالت “إن الفنان محمد الدغليس ومنذ طفولته وهو عاشق للطبيعة بكل مفرداتها وعبر عن مكنوناته حولها بما توفره امكانياته المتواضعة على قصاصات ورقية سرعان ما تحولت الى معارض مدرسية جماعية ومنفرده”.

وأضافت أنه درس الهندسة المعمارية لشغفه بالفنون التشكيلية من اجل دعم ملكاته وقدراته.

وأشادت رئيسة جمعية الاسرة البيضاء ميسون العرموطي بانجازات الدغليس في فن العمارة او الفن التشكيلي على حد سواء، مشيرة إلى أنه من أبرز المهندسين المعماريين في الأردن. وقام بتصميم العديد من المنازل العصرية كلوحه فنية جاذبة للحياة وللمقيم فيه.

من جانبها قدمت مديرة منتدى الرواد هيفاء البشير درع المنتدى تقديرا لجهود الدغليس وتحدثت باسهاب عن الدغليس المهندس المعماري والفنان المبدع والانسان الذي لا يبخل بعطائه، مشيرة إلى انه عضو ملتزم وفاعل في المنتدى حيث ترأس اللجنة الفنية فيه لاكثر من دورة.

من جانبه عبّر الدغليس عن سعادته بالتكريم والزيارة؛ وقدم لمحة عن البيئة التي نشأ فيها وقال” لقد نشأت في بيئة ريفية وحرصت على الذاكرة التراثية المحدثة التي تظهر في كل ركن من اركان المنزل الذي قمت بتصميمه مستغلا كل زاوية منه جامعا فيه ما بين ذاكرة الطفولة ومتطلبات الحياة العصرية”.

وعن تجربته مع الفن التشكيلي أضاف الدغليس بأنه بدأ منذ ما يقارب “40”، عاما وشارك في العديد من المعارض واقام عدة معارض عبر فيها من خلال لوحاته عن المعاناة والقضايا الانسانية والوطنية.

يذكر ان الفنان والمهندسة المعماري محمد الدغليس حاصل على بكالوريس هندسة معمارية من جامعة اسطنبول الفنية في تركيا، ودبلوم مركز تدريب الفنون الجميلة من وزارة الثقافة والتراث القومي قسم الفنون. وحصل الدغليس على العديد من الجوائز .