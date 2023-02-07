“الفكر الاشتراكي” يدعو للمساهمة بإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

دعا منتدى الفكر الاشتراكي، ممثلا بالباحث خالد مساعدة، وأعضاءه وأصدقاءه الى المساهمة النشطة في الحملة التي أطلقتها “نقابة المهندسين الأردنيين”، بعنوان “حملة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، حيث جاء في البيان “قالت نقابة المهندسين أنها ستطلق حملة لجمع التبرعات العينية والنقدية لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.

وقال نقيب المهندسين م. احمد سمارة الزعبي أن النقابة ستقوم بالتنسيق مع النقابات المهنية والهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لإيصال المساعدات للمتضررين، وأنه سيتم الإعلان عن رقم حساب بنكي خاص لاستقبال التبرعات.

وسيتم استقبال التبرعات والمساعدات المالية في كافة فروع نقابة المهندسين في المحافظات إضافة إلى مركزها الرئيسي في مجمع النقابات المهنية في عمان.

وأكد سمارة استعداد النقابة لتقديم المشورة الفنية حول الأبنية التي تضررت وتصنيفها من خلال لجان متخصصة تكون جاهزة لتقديم المساعدة في هذا المجال.

ودعا النقابيين والمواطنين للمشاركة الفاعلة في هذه الحملة وتقديم المساعدات المادية والإغاثية لعائلات الضحايا والجرحى في إطار الواجب القومي والإنساني”.

حيث دعا المنتدى الى دعم هذه الحملة من اجل كسر حالة الحصار القاتل عن الدولة السورية والشعب السوري الشقيق حيث بادرت النقابة الى إنشاء حملة تبرعات مالية وعينية لإرسالها الى سوريا.

علماً ان النقابة تستقبل التبرعات العينية في كافة فروعها في المحافظات.