منتدى: المنتجات البديلة تحد من أضرار التدخين

عمان- “التدخين ضار، إنه إدمان”، بهذا التصريح، استهل منتدى “Open Science” الذي أقيم بعد منتصف شباط (فبراير) الماضي، والذي تضمن جلسات حوارية افتراضية عدة، بدأت بجلسة عنوانها: “كيف يمكن للمنتجات البديلة للسجائر التقليدية أن تسهم في الحد من أضرار التدخين؟” والتي ألقاها كبير المستشارين العلميين العالميين، والمستشار العلمي في شركة فيليب موريس إنترناشيونال على مدى الأعوام الخمسة الماضية، الدكتور ميكائيل فرانزون، الذي عمل سابقاً في صناعة الأدوية لمدة 25 عاماً.

وفي إطار الجلسة، شدد على اقتناعه بأن المنتجات البديلة للسجائر التقليدية يمكن أن تسهم في الحد من أضرار التدخين. وتطرق فرانزون لسرد المخاطر الصحية للتدخين التقليدي، والتي تلخصت في مكونين اثنين هما النيكوتين والقطران، مقدماً نظرة فاحصة على كيفية ارتباطهما بالمخاطر؛ فالنيكوتين يسبب الإدمان ولا يخلو من المخاطر، ولكن تتفق السلطات والجهات الرائدة المعنية، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) والكلية الملكية البريطانية للأطباء، على أن النيكوتين، وعلى الرغم من كونه يؤدي إلى الإدمان، إلا أنه ليس السبب الرئيس للأمراض المرتبطة بالتدخين. أما القطران فهو ببساطة الوزن الإجمالي للمخلفات الصلبة والسائلة في دخان السجائر بعد طرح وزن النيكوتين والماء، التي يسميها العلماء مادة الجسيمات الجافة الخالية من النيكوتين (NFDPM)، والتي لا تأخذ (أي القطران) في الاعتبار ما هو موجود في البقايا ولا تشير لعدد المواد الكيميائية الضارة التي هي في الواقع جزء منها.

وأوضح فرانزون أنه عند حرق التبغ، تحدث تفاعلات فيزيائية وكيميائية تؤدي إلى انبعاث أكثر من 6 آلاف مادة كيميائية ضارة، يرتبط حوالي 100 منها بأمراض ذات علاقة بالتدخين، وهي التي يتم استنشاقها عند ممارسة عادة التدخين من السيجارة. وكلما زاد معدل التدخين، فإن التعرض لهذه المواد الكيميائية يزيد، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الآليات البيولوجية، وبالتالي حدوث تغيرات على مستوى الخلايا والأنسجة.

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