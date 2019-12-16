منتدى دولي للاستثمار في الطاقة المتجددة بعمان اليوم

عمان- تبدأ في عمان اليوم فعاليات المنتدى الدولي السادس للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة “اريك” بمشاركة خبراء محليين وأجانب.

ويناقش المنتدى لثلاثة أيام موضوعات التحول الطاقي إلى الطاقة المستدامة والربط على الشبكات وتطوير عمل شركات توزيع وتوليد الكهرباء والسيارات الكهربائية والمدن الذكية، خاصة ان الهيئة العربية للطاقة المتجددة عممت التجربة الأردنية للطاقة المتجددة على الدول العربية.

وسيتم خلال المنتدى عرض تجارب دولية من الهند وتركيا وأوكرانيا وهولندا، كما سيخصص يوم للحديث عن الاقتصاد الأخضر والاستثمار وترشيد استهلاك الطاقة.-(بترا)