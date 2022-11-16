منتدى “MENA ICT Forum” يطلق أول حاضنة أعمال للتكنولوجيا المالية

إبراهيم المبيضين- أعلن محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل شركس في افتتاح فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات

MENA ICT Forum 2022″ ” اليوم الاربعاء عن إطلاق أول مركز للتكنولوجيا المالية في الأردن .

ويعمل على المشروع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ليكون مركزا يدعم رواد الأعمال من اختبار ابتكاراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والتحقق من فعاليتها وتطويرها، بالإضافة إلى الوصول إلى الخبرات والخدمات الاستشارية في هذا المجال، والوصول إلى الشراكات والتمويل والأسواق.

وقالت الرئيسة التنفيية لشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مها البهو في تصريحات صحافية لـ ” الغد” بان المركز من المخطط له ان يكون بمثابة حاضنة اعمال تدعم وتحفز الشباب الرياديين واصحاب الافكار في مجال التقنية المالية ” الفينتيك” وتساعدهم على تحويل مشاريعهم وافكارهم الى مشاريع اقتصادية مؤثرة.

واكدت بان التوجه يشمل ان يعمل المركز على تمكين رواد الأعمال من اختبار ابتكاراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والتحقق من فعاليتها وتطويرها، بالإضافة إلى الوصول إلى الخبرات والخدمات الاستشارية في هذا المجال، والوصول إلى الشراكات والتمويل والأسواق.

واشارت الى ان المركز يمتاز بانه الأول من نوعه في المملكة، بإتاحة فرصة فحص الحلول والخدمات المبتكرة على البنية التحتية المالية الموجودة ليتمكن المبتكرون من تطوير حلولهم بما يتناسب مع المنظومة المالية الرقمية الموجودة في الأردن وتحسينها استعداداً لإطلاقها في الأسواق.

وقالت بان المركز للمساهمة في إثراء الاقتصاد الرقمي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي انطلقت بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والتزاماً من البنك المركزي الأردني وجوباك بتحقيق الاستقرار المالي، وتطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز الشمول المالي الرقمي في المملكة.

ولفتت الى ان شركة جوباك تعمل يداً بيد مع البنك المركزي الأردني لتطوير برامج المركز، حيث سيكون للبنك المركزي الأردني وجود ومشاركة مباشرة في المركز الأردني للتكنولوجيا المالية من خلال المختبر التنظيمي للمركزي “جو ريج بوكس” (Jo Reg Box)، مما يتيح فرصة لا مثيل لها للتفاعل الحي بين المبتكرين والجهة التنظيمية.

وعن مشاركة ” جوباك” في المنتدى ودعمها له كراعي ذهبي اكدت البهو بان المنتدى يعتبر منصة هامة لتسليط الضوء على التطورات في الخدمات الرقمية في الأردن وتبادل الخبرات مع الخبراء والمختصين من كافة أنحاء العالم وعقد شراكات من شأنها توسيع نطاق وإثراء الخدمات المالية الرقمية في الأردن.

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