منحة كورية لكلية الكرك الجامعية بقيمة 3 مليون دنيار

هشال العضايله

الكرك – وقعت جامعة البلقاء التطبيقيه والحكومة الكورية اتفاقيه منحة لكلية الكرك الجامعية بهدف تطوير مرافق الكلية المختلفة وفقا لعميد الكلية الدكتور هشام الضمور.

واشار الدكتور الضمور إلى جهود رئيس جامعة البلقاء التطبقية الاستاذ الدكتور عبدالله الزعبي التي بذلها للنهوض بواقع الكلية التعليمية وتقدمها ومختلف كليات الجامعة.

واشار الى ان الحكومة الكورية قدمت المنحة بقيمة 3 مليون دنيار لدعم التعليم التقني في كلية الكرك الجامعية مشيرا إلى إن هذا الدعم يساهم في توفير البنية التحتية للتعليم التقني وما يتطلبه من مختبرات ومشاغل متطورة للكلية .