منحة هولندية للأردن بـ5.7 مليون يورو لقطاع المياه

عمان- الغد- رعى وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان بحضور القائم بأعمال السفير الهولندي بالانابة دولف هوغو ونينغ في عمان اليوم الاثنين 22/2/2021 في مكتبه بوزارة المياه والري توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة مابين World Water net الهولندية شركات المياه المشغلة للمياه والصرف الصحي ( شركة مياه اليرموك) بحضور الرئيس التنفيذي لشركة World Waternet فرودو فان أوستفين امين عام سلطة المياه المهندس أحمد عليمات وامين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة وأمين عام وزارة المياه والري المهندس محمد ارشيد ومدير عام شركة مياه اليرموك م. منتصر المومني ضمن المنحة الهولندية الممولة والمقدمة من الحكومة الهولندية والبالغة قيمتها الاجمالية (5.7) مليون يورو لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتطوير قدرات شركة مياه اليرموك واعمال الصيانة الوقائية وكذلك رفع كفاءة الطاقة .

وبين الدكتور سعيدان أن هذه الاتفاقية تعد ركيزة من ركائز التعاون البناء في برامج التعاون الاردني الهولندي التي ارسى دعائمها جلالة الملك حفظه الله والتي تتماشى مع استراتيجية قطاع المياه في تنفيذ مشاريع تحقق رفع مستوى وكفاءة خدمات الصرف والصحي المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة بهدف تحسين الواقع البيئي وتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز جهود الوزارة في سعيها الجاد لاستغلال وحصاد كل قطرة مياه ممكنة في مختلف المناطق للاستفادة منها في مختلف الاستخدامات الزراعية والصناعية والخدمية وكذلك للشرب مضيفا ان الوزارة تركز جهودها على توسيع الاستفادة من المياه المعالجة للزراعة المقيدة وتمكين المزارعين ومربي المواشي من خلال توفير المياه وبكميات كافية للنهوض بالقطاع الزراعي .

واوضح وزير المياه والري ان التعاون المستمر مع الجانب الهولندي سيكون له اكبر الاثر في تحسين مستويات خدمات المياه والصرف الصحي ورفع قدرات شركة مياه اليرموك في عدد من المناطق مشيدا بالدعم الهولندي لقطاع المياه المستمر معربا عن تقدير قطاع المياه وامتنانه للشعب والحكومة الهولندية والمؤسسات الهولندية المانحة ومؤكدا أن هذا الدعم يحقق تطلعات واهداف قطاع المياه.

من ناحيته قال القائم بأعمال السفير بالانابة دولف هوغوونينغ ان هذه الاتفاقية تدشن آفاق جديدة للتعاون الاردني الهولندي حيث تم اختيار الاردن كدولة محط اهتمام هولندا ضمن التزام الجانب الهولندي بتقديم كافة اشكال الدعم منذ 2019-2022 من خلال تقديم منح بقيمة (200) مليون يورو .

واضاف ان الاردن هو احد اكثر الدول ندرة بالمياه وعليه فلا بد من توجيه كل الدعم لتمكينه من الاستفادة واستخدام كل قطرة مياه بشكل صحيح وفعال حيث ان الحكومة الهولندية تحرص على ضمان ادارة واستدامة المصادر المائية من خلال هذه المذكرة التي ستمكننا من نقل المهارات والخبرات الهولندية للشركات الاردنية خاصة في مجال اعادة استخدام المياه المعالجة والحد من استنزاف المياه الجوفية .

وأشار أمين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات ان المشروع يتضمن كذلك ادارة الاصول واعمال الصيانة الوقائية وبرامج التدريب والتدريب على اجراءات السلامة العامة خاصة في ظل جائحة كورونا لكوادر الصرف الصحي و دراسة كفاءة الطاقة لعدد من انظمة ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي حيث يقوم استشاري هولندي باعداد دراسة لعدد من المحطات واعادة تاهيل عدد من خطوط الصرف الصحي في محافظة اربد.