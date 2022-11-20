منحة يابانية بـ51 ألف دولار لتوفير جهاز موجات فوق صوتية لمستشفى الهلال الأحمر الأردني

قررت حكومة اليابان تقديم منحة قدرها واحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون دولاراً أميركيًّا (51,341 دولاراً أميركيّاً) لجمعية الهلال الأحمر الأردني وذلك لتوفير جهاز الموجات فوق الصوتية للمستشفى التابع لها في إطار منحة اليابان لمشاريع الأمن الإنساني (GGP).

وتم توقيع عقد المنحة خلال الحفل الذي أقيم اليوم الأحد من قبل سفير اليابان لدى المملكة أوكياما جيرو، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد.

وتهدف هذه المنحة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى الهلال الأحمر الأردني من خلال استبدال جهاز الموجات فوق الصوتية القديم بسبب تراجع فعاليته.

ويقع المستشفى على بعد نصف كيلومتر فقط من مخيم الوحدات للاجئين، وله دور أساسي في تقديم الخدمات الطبية للسكان الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى سكان المخيم.

وتم استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية الحالي في وحدة التشخيص الشعاعي في المستشفى لسنوات عديدة، ووجب استبداله.

وبوجود الجهاز الجديد المُمَّول من اليابان، من المتوقع أن يتمكن المرضى من الحصول على خدمات التشخيص عن طريق الموجات فوق الصوتية بسرعة ودقة أكبر.

وفي حفل التوقيع، أعرب السفير أوكياما عن امتنانه للمساهمة الاجتماعية الكبيرة التي قدمتها الجمعية، وقال: “لقد تسبب تفشي فيروس كورونا في إحداث تأثير اقتصادي كبير في الأردن، ورفع معدل الفقر الوطني إلى 24.1%، مما جعل الأمر أكثر صعوبة للسكان ذوي الدخل المحدود في الحصول على الخدمات الطبية الضرورية. وهذا جعل دور مستشفى الهلال الأحمر الأردني يزداد أهمية بالنسبة للأشخاص المستضعفين. نأمل بصدق أن يسهم هذا الدعم الياباني في مساعدة الجمعية على الاستمرار في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى والمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة”.

وفي كلمته، قال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحديد: تجسد هذه المساهمة الكريمة العلاقة القوية والعميقة التي نتمتع بها مع اليابان. على مر السنين، تلقى مستشفى الهلال الأحمر الأردني عدة تبرعات كانت مهمة للخدمات التي نقدمها، مثل المطبخ وغرفة الغسيل وقسم الأشعة الذي افتتحته الإمبراطورة ماساكو في عام 1995.

وأضاف أن مركز إدارة الأزمات في الجمعية تأسس في عام 2020 بدعم من الحكومة اليابانية. ونحن في الهلال الأحمر الأردني نحيي هذه الشراكة لأنها تعزز قدراتنا في الاستجابة لاحتياجات الأشخاص المستهدفين في المجتمع.

في إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي GGP، قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أميركي لـ155 مشروعاً للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن منذ عام 1993.