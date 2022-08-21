منحتان دراسيتان لأبناء موظفي “التربية”

عمان – أعلنت عن توفر منحتين دراسيتين لدرجة البكالوريوس لأبناء موظفي الوزارة في جامعة عمان الأهلية مقدمتين من الشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات (أمنية)، اعتبارا من الفصل الأول من العام الدراسي 2022/2023.

وأشارت الوزارة في بيان لها أمس الأحد إلى الشروط التالية للمنافسة على المنح وهي: أن يكون المتقدم حاصلا على معدل (60 %) فما فوق في امتحان الشهادة الثانوية العامة الأردنية لعام 2022 أو ما يعادلها، وألا يكون قد استفاد سابقا من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين في الأعوام السابقة.

إضافة إلى أنه سيتم استثناء الحاصلين على هذه المنحة من المنافسة على مكرمة أبناء المعلمين لهذا العام.

وأكدت أن على الطلبة الراغبين بالمنافسة على هاتين المنحتين التقدم بالطلب الإلكتروني حسب الأصول وعبر الرابط الآتي:https://apps.moe.gov.jo/app/AmmanUniversityScholarship/ ابتداءً من اليوم الأحد ولغاية نهاية دوام الأحد الموافق 2022/8/28 .-(بترا)