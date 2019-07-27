منح أول ترخيص لشركة نقل مدرسي وآخر لشركة نقل سياحي

عمان – منح مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، أول ترخيص لشركة تقديم خدمات النقل المدرسي والتي ستعمل على تقديم الخدمة في مناطق مرج الحمام وبيادر وادي السير وناعور والجامعة الأردنية.

وستباشر الشركة خدماتها بداية الموسم الدراسي المقبل، وذلك في إطار سعي الهيئة لتوفير خدمات نقل عام مناسبة لطلبة المدارس الحكومية وتنظيمها وفق أحدث الممارسات.

كما منح المجلس ترخيصا لشركة نقل سياحي متخصص وذلك لأول مرة في عهد الهيئة، بعد ان تم تعديل نظام النقل السياحي المتخصص والذي جذب العديد من المستثمرين.

وبحسب النظام الجديد فإن أسطول الشركة الجديدة سيتكون من 20 مركبة تضم 7 حافلات سعتها فوق 31 راكبا، و 7 حافلات من 23 – 30 راكبا، و6 حافلات بسعة من 10 – 22 راكبا.

يذكر أن النظام القديم كان يمنع ان يقل أسطول الشركة عن 30 حافلة كبيرة بحد ادنى، وكفالة مالية قدرها مائة الف دينار أصبحت بعد التعديل 50 الف دينار.-(بترا)