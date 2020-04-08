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منح الإقامة الجبرية للبرازيلي رونالدينيو بعد دفع كفالة مليونية

منذ ساعة واحدة

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سونسيون – منح القضاء الباراغوياني، النجم البرازيلي السابق رونالدينيو جاوتشو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو أسيس، الإقامة الجبرية بعد دفع غرامة قدرها مليون 600 ألف دولار، وذلك خلال استعراض الإجراءات داخل قصر العدالة، والخاص بقضية استخدام وثائق مزورة لدخول البلاد.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن هذا الإجراء سيتم داخل إحدى فنادق العاصمة الباراجوائية أسونسيون، وتحت رقابة الشرطة، مع منع الثنائي من مغادرة البلاد.

وتم إيداع الكفالة (800 ألف دولار لكل منهما) في البنك الوطني للتنمية، وستكون بمثابة الضمانة خلال فترة سريان عملية التقاضي.

ويتواجد نجم برشلونة الإسباني سابقا، بالإضافة لأندية عديدة أخرى، رفقة شقيقة الأكبر داخل مقر الشرطة الوطنية في العاصمة أسونسيون.

وكانت الشرطة الباراغويانية قد اعتقلت لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل وشقيقه ووكيل أعماله في مارس/آذار الماضي، بعد يومين من دخولهما البلاد بجوازات سفر مزورة.

واتُهم الشقيقان بجريمة يعاقب عليها القانون من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية المتخصصة وذلك بعد استخدامهما لوثائق مزورة، كما أوصى بإيداعهما السجن الوقائي.

وكان رونالدينيو في باراغواي للترويج لبرنامج للمساعدة الطبية المجانية لمؤسسة خيرية، وكذلك لتقديم كتابه “عبقري الحياة”. (إفي)

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