منح الإقامة الجبرية للبرازيلي رونالدينيو بعد دفع كفالة مليونية

سونسيون – منح القضاء الباراغوياني، النجم البرازيلي السابق رونالدينيو جاوتشو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو أسيس، الإقامة الجبرية بعد دفع غرامة قدرها مليون 600 ألف دولار، وذلك خلال استعراض الإجراءات داخل قصر العدالة، والخاص بقضية استخدام وثائق مزورة لدخول البلاد.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن هذا الإجراء سيتم داخل إحدى فنادق العاصمة الباراجوائية أسونسيون، وتحت رقابة الشرطة، مع منع الثنائي من مغادرة البلاد.

Ronaldinho has been released from Paraguayan prison on bail and placed into house arrest after being detained for one month after alleged use of a fake Paraguayan passport. pic.twitter.com/UdNo3qbyVs

— B/R Football (@brfootball) April 8, 2020