منح بقيمة 400 ألف دينار لـ 10 مخترعين أردنيين

عمان- الغد-أعلنت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) اليوم الأربعاء منح دعم وتمويل عشرة مخترعين ورياريي أعمال وبقيمة إجمالية بلغت 400 ألف دينار أردني لعشرة إختراعات أردنية رياديّة ضمن برنامج ” دعم تحويل نماذج الاختراعات الى مشاريع تجارية – التتجير ” وذلك خلال اجتماع عقد عن بعد لإعلان الاختراعات العشرة وتوقيع اتفاقيات مع أصحابها.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في كلمة له ألقاها عبر تطبيق “زووم ” خلال الاجتماع أن برنامج “تحويل نماذج الاختراعات الى مشاريع تجارية” برنامج طموح ويعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة يمكّن المخترعين الأردنيين من تطوير مخترعاتهم ومساعدتهم على تسجيل الملكية الفكرية لمخترعاتهم في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتحويلها من فكرة ابداعية الى نشاط مدرّ للدخل وبالتالي من فكرة الى مشروع تجاري اقتصادي ، وبالتالي طرح منتجات جديدة ابداعية ذات قيمة مضافة عالية وفرص نمو مرتفعة تلبي حاجة السوق المحلي، وانشاء مشاريع جديدة مجدية اقتصاديا وذات فرص نمو مرتفعة واستحداث وظائف جديدة.

وبيّن الحموري أن البرنامج يهدف إلى التشجيع على الترابطات الوطنية والتكامل مع سلاسل القيمة مثل استخدام خطوط انتاج شركات اخرى، وانتاج منتجات تكميلية تحل مشاكل قطاعية،وتحفيز المخترعين على اختراع منتجات تجارية تركّز على الجانب التجاري قبل الجانب الانتاجي.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، الدكتور بشّار الزعبي أن المؤسسة تسلّمت 33 طلبا للاستفادة من البرنامج والذي يعمل على تقديم منح مالية غير مستردة على أسس تنافسية تستهدف عشرة مشاريع وبواقع 40 ألف دينار، تصل نسبة مساهمة المؤسسة منها 90 بالمائة، وبكلفة إجمالية بلغت 400 ألف دينار للبرنامج.

وأضاف الزعبي انه قد تم تقييم الطلبات اداريا وفنيا واختيار 17 مشروع ممن انطبقت عليهم شروط البرنامج للمشاركة في برنامج تدريبي “عن بعد” والذي تم تنفيذه على مرحلتين ، حيث هدفت المرحلة الاولى الى تمكين المشاركين من اعداد خطط عمل لمشاريعهم المبنية على افضل الممارسات العالمية وباستخدام منهاج Kauffman fast track الدولي، وبواقع 30 ساعة تدريبية، وتم تزويد المشاركين بدليل إرشادي مفصل وبنماذج لإعداد خطط عمل واقعية وقابلة للتنفيذ.

وركّزت المرحلة الثانية على تدريب المشاركين وإرشادهم على كيفية الإعداد والتجهيز لعرض مشاريعهم على المستثمرين بواقع 12 ساعة تدريبية ،وتم تقديم خدمة الإرشاد الفني من قبل خبرات وكفاءات محليّة ومراجعة خطط العمل التي قام بإعدادها أصحاب المشاريع كل على حدى مراعاةً للخصوصية .

وتسلّمت المؤسسة خطط العمل من أصحاب المشاريع، حيث قامت المؤسسة بتقييم هذه الخطط من خلال لجنة فنية مختصة وإجراء مقابلات شخصية للمشاركين ومعاينة حسية للمخترعات وإجراء مفاضلة بين المشاريع ومن ثم تم إختيار أفضل عشرة مشاريع لتوقيع اتفاقيات المنح معهم .

وأضاف الزعبي أنه يتوقع أن يتمكن هؤلاء المخترعين من تحويل مخترعاتهم من نماذج الى مشاريع تجارية ذات جدوى اقتصادية، واستحداث 80 وظيفة للمشاريع العشرة خلال 3 سنوات، وتحقيق مبيعات مقدارها 12.8 مليون دينار.

وأشار الزعبي أن المشاريع تركّزت في قطاعات عدة منها توليد الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية، انتاج الأسمدة العضوية، تصنيع قطع السيارات، البلاستيك المعاد تصنيعه، الماكنات الصناعية، مختبرات ذكيّة باستخدام الهواتف الذكيّة ، معالجة المخلّفات الالكترونية بالإضافة إلى انشاء المزارع العامودية المنزلية.

وأثنى الدكتور الزعبي على جهود شركاء المؤسسة في تنفيذ هذا البرنامج في كل من الصندوق الأردني للريادة ومكتب التتجير التابع للجمعية العلمية الملكية IPark وشركة Impact MENA .