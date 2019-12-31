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منح بكالوريوس لتخصص “دكتور صيدلة” في تونس

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد– أعلنت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر 5  منح دراسية مقدمة من الحكومة التونسية لدرجة البكالوريوس بتخصص دكتور صيدلة.

وأوعزت الوزارة للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح ضمن اطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2019 / 2020 والحاصلين على معدل (85%) فأعلى/ الفرع العلمي أو الفرع العلمي / الحقل الطبي في شهادة الثانوية العامة الأردنية/ الدورة الصيفية 2019 وشهادة الثانوية العامة الاردنية / الدورة الشتوية للعام 2019 فقط أو ما يعادلها تقديم طلب إلكتروني من خلال الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo/esstunisphrdr2019/) خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 29 / 12/ 2019 ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 31 / 12/ 2019، علماً بأن مدة الدراسة (7) سنوات بما فيها السنة التحضيرية ولغة الدراسة (اللغة الفرنسية)، وعلى أن يكون الالتحاق بالدراسة خلال شهر كانون ثاني/2020.

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