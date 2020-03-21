منح تصاريح لإدامة العمل الخدمي والمحافظة على الموقع الأثري في البترا

لواء البترا – قامت سلطة إقليم البترا وبالتنسيق مع الحاكم الإداري في لواء البترا بمنح التصاريح اللازمة لموظفي السلطة لإدامة العمل الخدمي والمحافظة على الموقع الأثري من أي تعديات طبيعية وبشرية وإدامة غرف الطوارىء، وذلك خلال فترة تطبيق قانون الدفاع الوطني رقم 2 الصادر عن رئاسة الوزراء، وتوفير كافة الأدوات الوقائية للعاملين.

وأكد رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن الأمور في لواء البترا تسير على ما يرام، وهناك جهود تشاركية من السلطة والحاكم الاداري والجهات الأمنية، والدفاع المدني ومستشفى الملكة رانيا والقطاع السياحي والمجتمع المحلي في اللواء.

وأضاف الفرجات أن السلطة واصلت إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بتعقيم كافة المواقع الأثرية والمرافق العامة والمنشآت السياحية والشوارع والدوائر الحكومية، والمؤسسات ومراكز التسوق وكافة التجمعات السكانية في لواء البترا، مشيراً إلى أن السلطة أعدت برنامجاً مسبقاً لتعقيم كافة الأماكن والتجمعات السكانية في لواء البترا وبما يتناسب مع طبيعتها.

وأشار الفرجات إلى أن عمل غرف الطوارىء خلال فترة تأثير المنخفض الجوي الذي يؤثر على المنطقة يسير كالمعتاد، وأن كوادر السلطة البشرية وآلياتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع كافة الملاحظات خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

وجددت السلطة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارىء التالية:الغرفة الرئيسة 0795108882، 0788434563الحي الجنوبي 032150012 المحمية الأثرية 0799031999متصرفية البترا: 032156004زراعة البترا: 032156130.