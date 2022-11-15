منح دراسية مقدمة من تركيا في برنامج الدكتوراة (رابط)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر منحٍ دراسية في برنامج الدكتوراة مقدمة من Istanbul Medipol University / تركيا بتخصص Wireless communication area، علماً بأن الدراسة ستبدأ على الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023، ولغة الدراسة (اللغة الإنجليزية).

وتاليا تفاصيل الإعلان:

تغطي المنحة الدراسية:

(الرسوم الدراسية، تأمين صحي، السكن، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية للطلبة الذي سيتم قبولهم).

شروط التقدم للمنحة:

– أن يكون الطالب من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتخصصات هندسة الإلكترونيات أو هندسة الاتصالات اللاسلكية أو تخصصات ذات صلة.

– تقديم وثيقة تثبت اجتياز الطالب لامتحان TOEFL (IBT) بعلامة لا تقل عن (72).

فعلى الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح تعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: https://cosinc.medipol.edu.tr/join-us.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات بإمكان الطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: www.cosinc.net

ملاحظة:

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.