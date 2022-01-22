منح دراسية من رومانيا

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية عن إطلاق برنامج المنح الدراسية السنوي في البرامج التالية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2022 / 2023 في جميع التخصصات باستثناء تخصصات (الطب البشري، طب الاسنان، الصيدلة)، بحيث تكون الدراسة في برنامجي البكالوريوس والماجستير باللغة الرومانية فقط، وتكون الدراسة في برنامج الدكتوراه باللغة الرومانية أو أي لغة أجنبية تحددها الجامعة التي يقبل فيها الطالب.

فعلى الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح تقديم الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الرابط التالي: (https://scholarships.studyinromania.gov.ro/)

ولن يتم النظر بأي طلب يقدم خارج الرابط أعلاه.

وكذلك لا يحق للطالب التعديل على الطلب أو تحميل الوثائق بعد تقديم الطلب، أو تعليق المنحة أو تحويلها إلى العام القادم.

علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 15 / 3 / 2022 وفي حال قبول الطالب سيتم إبلاغه من خلال ارسال رسالة إلى البريد الالكتروني الخاص بالطالب.

ملاحظة:

للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية يمكن الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.