منح رخصة تدريب وتعليم مهني وتقني لمركز “الألمانية الأردنية”

حصل مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الألمانية الأردنية على رخصة تدريب وتعليم مهني وتقني من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل.

وبموجب الرخصة، يمكن للمركز تقديم خدمات التدريب والتعليم المهني في مجال المهن الإدارية والمالية والحاسوب والمهن الزراعية والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والمهن الإنشائية والحدادة واللحام والنجارة والديكور.

من جانبه، أشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي إلى أن استراتيجية الجامعة تولي اهتماما كبيرا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنميته وتطوير برامجه لتواكب التحولات العالمية في المجالات المهنية والتقنية وفقا للتوجيهات الملكية السامية بالنهوض بالتعليم المهني، ولذلك وجد المركز ليخدم المجتمع ويسهم في تدريب أبنائه وتأهيلهم في المجالات التي يتطلبها سوق العمل المحلي، ما يساعدهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.

من جهته، بين مدير المركز عبدالحكيم عربيات أن المركز باشر بتنفيذ البرامج والدورات المهنية التي وقعها مع المنظمات المحلية والدولية والتي ستنعكس نتائجها على الشباب وتمكينهم وتأهيلهم لأسواق العمل المحلية والعالمية، بمساهمة من الخبير ومستشار التدريب الدكتور محمود الديسي.