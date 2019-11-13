منح رخصة لتوصيل الإنترنت عن طريق شبكات الكهرباء

عمان – وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأربعاء، اتفاقية رخصة اتصالات فردية عامة، لشركة SMT Solution بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة على منح الشركة الرخصة الفردية والطلب من الشركة تنفيذ كافة الالتزامات والمتطلبات الفنية المتعلقة ذات العلاقة.

ووقع اتفاقية الرخصة؛ رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، والرئيس التنفيذي لشركة SMT Solution سامح التميمي.

وأكد الجبور في تصريحات على هامش التوقيع، أهمية هذه الاتفاقية لما ستشكله من إضافة نوعية بتقديم خدمات الاتصالات من خلال تشاركية القطاع الخاص فيما بينهما، وصولاً إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وبتقنيات متطورة.

وقال، إن الشركة ستقوم بعقد الشراكات اللازمة مع شركات الكهرباء بهدف توصيل الانترنت من خلال شبكات الكهرباء وصولاً للمستفيد النهائي، لتوصيل الانترنت بأقل التكاليف والوقت والجهد عن طريق خطوط الكهرباء.

بدوره، قال التميمي: إن الشركة تعنى بتزويد الانترنت من صوت وفيديو وبيانات بفكرة ريادية عن طريق شبكات الكهرباء ما يسهل وصولها إلى جميع القطاعات والمنازل بسرعة عالية وتكلفة منخفضة من خلال استخدام المشترك جهاز يسمى (CPE) الخاص بشركة (SMT) لسحب إشارة الانترنت من شبكة الكهرباء.

وجرى خلال حفل توقيع اتفاقية الرخصة، تنفيذ تجربة فنية لنقل الانترنت عن طريق شبكات الكهرباء في مبنى الهيئة، عن طريق إيصال خدمة الانترنت بسرعات عالية اعتمدت على نقاط شبكات الكهرباء.- (بترا)