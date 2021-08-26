منح لمنتسبي الأحزاب للحصول على دبلوم السياسات الانتخابية

عمان– أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، اليوم الخميس، عن توفر منح للحصول على درجة الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها مخصصة لمنتسبي الأحزاب السياسية على الساحة الوطنية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهيئة بذلت جهودا مضنية لتهيئة الظروف المناسبة من أجل استحداث البرنامج الدراسي، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية، بالتعاون مع كلية الأمير حسين للدراسات العليا في الجامعة الأردنية.

وقال الدكتور الكلالدة إن الهيئة حرصت على تخصيص منح محددة لدراسة البرنامج الذي يمتد جدوله الدراسي طوال عام لمنتسبي الأحزاب السياسية، دعما للعمل الحزبي، وإيمانا بتعزيز مسيرة المملكة الديمقراطية.

وأكد أن المنح ستكون مفتوحة للتنافس ضمن محددات ومعايير معينة، أمام منتسبي الأحزاب، وسيحصل كل حزب على منحة واحدة تذهب لصاحب أعلى درجة يحصل عليها أحد المتقدمين من خلال الحزب، وذلك تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص للالتحاق بالبرنامج المتوقع أن يستقطب دارسين من عدة دول عربية.

وبين أن البرنامج يتضمن مساقات نظرية وأخرى عملية في العام الدراسي الجامعي 2021/2022، وسيكون قبول الطلبة في البرنامج وفق معايير واشتراطات معينة تخضع لإجراءات تعلنها الهيئة لاحقا بالاتفاق مع كلية الأمير حسين.

وأشار إلى أن الدبلوم سيتضمن برنامجا دراسيا مكثفا يشتمل على مساقات نظرية تضع الطلبة بصورة المنظومة الانتخابية بكل عناصرها ومؤثراتها، إلى جانب تدريبات عملية يمارس فيها الطلبة مختلف الأنشطة والتطبيقات الخاصة بالمعادلة الانتخابية.

ولفت الكلالدة إلى أن مبنى الهيئة سيكون المكان المخصص للتدريس النظري والتدريب العملي، في ظل التجهيزات اللوجستية والأدوات التعليمية المساندة التي أجرتها الهيئة لتهيئة الظروف أمام طلبة البرنامج للخروج بتجربة تعليمية فريدة من نوعها من شأنها أن تضع الكوادر الوطنية على رأس قائمة الخبرات العربية في مجال الانتخابات.

واشار إلى أن الهيئة والجامعة الأردنية وقعتا في عام 2018 اتفاقية تعاون مع جامعة “سانتا آنا” الإيطالية، بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال المناهج التعليمية الخاصة بالانتخابات، وأن الهيئة تسعى لإيجاد نموذج وطني يعنى بتدريس السياسات الانتخابية وإدارتها.-(بترا)