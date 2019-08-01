منح ماجستير للطلبة الأردنيين في “التكنو” بتمويل من الاتحاد الأوروبي

أحمد التميمي

الرمثا – أعلن برنامج التعليم الأردني EDU-JORDAN” الممول من الاتحاد الأوروبي عن توفر 40 منحة دراسية لدراسة الماجستير، عشرين منها في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع وعشرين منحة في الجامعة الألمانية الأردنية التي تدير المشروع وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الأول 2019/2020.

وقال رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات ان هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي يهدف لدعم جودة التعليم وتعزيز فرص تنمية المهارات للشباب الأردنيين المستهدفين في هذا البرنامج، بهدف التصدي للتحديات التي تواجه التعليم النوعي في الأردن على مستوى الدراسات العليا.

وبين خريسات الى ان برنامج EDU-JORDAN” هو جزء من مشروع التعليم الأردني السوري، حيث تم تمديد هذا المشروع مؤخراً بقيمة 2.6 مليون يورو ليصبح إجمالي التمويل حوالي 17.6 مليون يورو ليوفر حوالي 200 منحة إضافية ليصبح عدد المنح الكلي في المشروع 1600 منحة دراسية منها 170 منحة لطلبة الماجستير في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

ووضح عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الدكتور برهان الدين منسق المشروع الى ان باب التسجيل مفتوح على الموقع الالكتروني لبرنامج EDU-JORDAN” لهذه المنح للشباب الأردني المستفيد من صناديق الدعم الوطنية كصندوق المعونة الوطنية وتكية أم علي وصندوق الزكاة الأردني وصندوق الأمان، بحيث يُشترط في المتقدم أن يكون أردني الجنسية وألا يتجاوز عمره عن 32 عاماً وأن يكون أحد مستفيدي صناديق الدعم الوطنية وحاصلا على تقدير جيد كحد أدنى.