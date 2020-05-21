منح من “عمان العربية” للوطني للأمن وإدارة الازمات

عمان- أعلنت جامعة عمان العربية عن تقديم منح جامعية للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لدراسة الماجستير في التخطيط الاستراتيجي وإعداد القادة، وهو البرنامج المشترك بين المركز والجامعة.

واتفق المركز والجامعة من خلال التوقيع على ملحق تابع لمذكرة تفاهم سابقة على المنح السنوية بحيث لا يزيد عدد المبتعثين في اي وقت من البرنامج عن عشرة مبتعثين اعتباراً من تاريخ فتح برنامج الماجستير.

ووقع الملحق معالي نائب سمو رئيس المركز الدكتور عبدالله طوقان ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم، حيث حددت الجامعة والمركز عدد المنح وعدد المبتعثين والمشاركين في برنامج الماجستير والدورات التدريبية.

وسبق أن أبرم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وجامعة عمان العربية مذكرة تفاهم أعلنت من خلالها عن فتح برنامج ماجستير في التخطيط الإستراتيجي وإعداد القادة وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بغية فتح برامج مشتركة.

وتشرف الجامعة بموجب مذكرة التفاهم على منح درجة الماجستير لهذا البرنامج، حيث شُكلت لجنة مشتركة من الطرفين من أجل الاشراف على التنفيذ، وإعداد الخطط الدراسية ووصف المساقات الخاصة بمتطلبات الكلية.

كما اتفق المركز والجامعة، بموجب المذكرة، إلى عقد دورات تدريبية متخصصة فنية وتقنية وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة بإدارة الأزمات وإعداد القادة.

وتُشكل بموجب المذكرة لجنة مشتركة عليا من المركز والجامعة، تكون معنية بمتابعة كافة الأمور ذات العلاقة بالجوانب الأكاديمية والفنية والتقنية والمالية والإدارية، وإعادة النظر بالمواد الدراسية والتدريبية والمساقات وطرق التدريس وتوزيع العبء الدراسي النظري والعملي بين الفريقين، والتوصية بما تراه مناسباً في ضوء ذلك للجهة المعنية صاحبة الاختصاص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأعربت الجامعة عن تطلعها من خلال الشراكة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للإرتقاء بعملية التخطيط الاستراتيجي إلى مستويات عملية تخدم عملية التنمية وتحافظ على المنجزات الوطنية من خلال تأهيل طلبة سيتحولون في المستقبل إلى قادة وشركاء في عملية صنع القرار. في حين أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على أن مذكرة التفاهم تسعى لبناء القدرات الوطنية في مجال إدارة الازمات، وأنه يتطلع من خلال شراكته مع جامعة عمان العربية لنقل إدارة الأزمات إلى أفضل الممارسات المعتبرة إقليمياً ودولياً، مبيناً ان المركز سيقدم الإمكانات العلمية والفنية لتعزيز المعارف اللازمة أمام دارسي هذا التخصص.