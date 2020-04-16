منح 3500 “تاكسي” تصاريح للتوصيل المنزلي

عمان – منحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 3500 سيارة تاكسي تصريح للمباشرة بعملية توصيل السلع إلى المنازل خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

واكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، أن الهيئة ستستمر بعمل جولات تفتيشية للتأكد من مدى التزام العاملين على خدمة التوصيل بتقديم الخدمات وفق التشريعات الناظمة للقطاع البريدي والتي تضمن التدابير الأمنية والصحية بتقديم خدمات التوصيل.

وأشار الجبور إلى أن عدد الطرود التي تم توصيلها لمنازل المواطنين من خلال منصة مونة حتى صباح اليوم الخميس بلغ 251 ألفا و 112 وبلغ عدد مشغلي البريد الخاص العاملين بخدمة التوصيل 65 شركة تعمل بمختلف محافظات المملكة.

بذكر، أن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرر منح 5 شركات رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة 5 سنوات لكل من شركة نور الأردنية للنقل والتكسي المميز وشركة باب القمر لإدارة المواقع الالكترونية (جيني) وشركة أرينا للتطبيقات الذكية، ومؤسسة روابي بيسان للخدمات اللوجستية، وشركة السوق المفتوح لتصميم المواقع الالكترونية.

-(بترا)