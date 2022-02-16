منخفضات جوية قوية قادمة إلى المملكة

عماد العجلوني- أوضحت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل الأمطار القادمة إلى المملكة بداية الأسبوع القادم والتي من المتوقع أن تصل إلى المملكة خلال يومي السبت والأحد القادمين.

وتوقعت أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهار السبت القادم بحيث تسود اجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا في اغلب المناطق وتدريجيا مع ساعات المساء تتاثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي حيث تصبح الأجواء غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر في انحاء مختلفة من المملكة خاصة في الأجزاء الغربية.

من جانبه قال مركز طقس العرب للتبؤات الجوية إن منطقة شرق المُتوسط على موعد مع حالة جوية ماطرة واسعة النطاق تضم العديد من الدول العربية وهم ( تونس وليبيا ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق والكويت والسعودية) وذلك بدءً من اليوم وخلال الأيام القليلة التالية بمشيئة الله.

وتأتي تلك الاضطرابات الجوية المُتوقعة على نطاق إقليمي بفعل إندفاع منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو وسط البحر المتوسط ويسلك مساراً غير إعتيادي إلى الداخل من الأراضي الليبية ثم المصرية ويواصل تحركه نحو السعودية وذلك بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من عروض شبه مدارية مما يؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مُستقرة.

من جانبه صرح المتنبئ الجوي مأمون عقل لـ “الغد” بأن الخرائط ذات المدى المتوسط بدأت ترسم حالات جوية باردة جدا نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر القادم بواقع منخفضين من أصل قطبي حسب آخر التحديثات مؤكدا أن الخرائط تتغير بشكل مستمر بحيث من الصعب الجزم من الآن حجم تأثير هذه المنخفضات.

وتوقع أن يؤثر المنخفض الجوي الأول في الفترة ما بين 24و28 من الشهر الحالي بينما توقع أن يؤثر المنخفض الثاني على المملكة في الفترة ما بين 1الى 5 آذار القادم.