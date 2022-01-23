منخفض الأربعاء الأقوى في هذا الموسم.. وثلوج متراكمة فوق 800م

قال موقع طقس العرب إن المملكة تبدأ واعتبارا من يوم الأربعاء تتأثر بأقوى منخفض جوي لهذا الموسم والذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الرابعة وهي درجة المنخفض الجوي عالي الفعالية، والذي سيترافق بعدة ظاهر جوية نستعرضها بالنقاط التالية :

انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة

أمطار غزيرة في عموم المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية

ثلوج على ارتفاعات متدنية تشمل العاصمة عمان وتكون متراكمة

رياح نشطة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية

وفي التفاصيل، تعبر المملكة جبهة هوائية قطبية مُثلجة بدءاً من ساعات العصر من يوم الأربعاء، بحيث تنخفض درجات الحرارة سريعاً و يكون الطقس شديد البرودة وعاصفاً وغائم و تتساقط الثلوج بدءاً من ساعات العصر فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر و تشمل مناطق عِدّة من العاصمة وسائر المدن الرئيسية وتترافق مع حدوث الرعد أحياناً.

ويكون الهطل مطرياً دون ذلك الارتفاع في أغلب المناطق مع ترافقه بزخات من البَرَد.

وتستمر هذه الأجواء الشتوية والثلجية في الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر ليل الأربعاء/الخميس ونهار يوم الخميس، وتكون الثلوج متراكمة، بالتزامن مع تشكل للضباب بفعل الغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وبسبب هذه الحالة الجوية المتوقعة أصدر طقس العرب سلسلة من التنبيهات:

الانتباه من مخاطر الانزلاق نتيجة تساقط الثلوج.

ضرورة الحذر الشديد جراء تشكل الجليد على طُرقات عِدّة بما فيها الطُرق الخارجية و الداخلية.

الانتباه من انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر المئوي.

انتباه المُزارعين تدني درجات الحرارة ومخاطر حدوث الإنجماد والجليد.

مُراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.