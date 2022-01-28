منخفض “الخير” الثلجي يرفد السدود بـ 5.5 مليون م3

قالت وزارة المياه والري ان الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الثلجي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الجمعة الى (52 %) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3، وان اعلى نسبة هطول خلال الساعات الـ (24) الماضية سجلت في العاصمة / محطة وزارة المياه والري (65,4 ) ملم .

واوضحت ان مجموع كميات المياه الداخلة الى السدود الرئيسية بلغت من بداية المنخفض الاخير ( 5,5) مليون م٣ دخل منها خلال الساعات ال 24 الماضية ( 3 ) مليون م٣ غالبيتها سجلت في سد الملك طلال بطاقة ( 2 ) مليون م٣ فيما لم تسجل السدود الجنوبية اية كميات داخلة اليها خلال الساعات الماضية.

وحول الهطول خلال الساعات ال 24 الماضية فسجلت عمان 43,9 ملم ، البلقاء 19,9 ملم، مأدبا 17,1 ملم، الزرقاء 5,2 ملم ، جرش 21,8 ملم ، المفرق 5,7 ملم، اربد 7,3 ملم ،عجلون 28 ملم ،الكرك 7,4 ملم ،الطفيلة 5,1 ملم، معان 1ملم ، العقبة لم تسجل اية هطولات.

ونوهت الوزارة بانه ونتيجة لتوقعات حدوث الانجماد وانسياب كميات من المياه عن اسطح المنازل نتيجة ذوبان الثلوج فانها تناشد الجميع الى ضرورة التأكد من عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي ، والتأكد من فعالية المضخات الغاطسة وحماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد والابتعاد عن مجاري السيول والاودية.