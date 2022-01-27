منخفض الخير يرفع الموسم المطري في أول ايامه بنسب وصلت إلى17 بالمئة

عدلت كميات الأمطار والثلوج المتراكمة حتى صباح اليوم الخميس الموسم المطري في المملكة بنسب وصلت الـ17 بالمئة.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المناطق الوسطى كانت الأكثر تأثراً بأول أيام هذا المنخفض والتي اصبح اداؤها اعلى من معدله في مثل هذا الوقت من السنة، بينما بقيت المناطق الشمالية حتى صباح اليوم حول معدلها العام، بينما بقيت مناطق المملكة دون معدلاتها. وذكر آل خطاب، في بيان صحفي، أن المملكة لاتزال تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة والمرافقة للمنخفض الجوي (منخفض الخير) والذي اثر على المملكة منذ ساعات ظهر يوم امس الاربعاء والذي أدى إلى هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة كانت غزيرة على فترات ومصحوبة بتساقط البرد احياناً.

وأضاف، أن الثلوج تساقطت على المرتفعات التي وصل ارتفاعها 1000 متر عن سطح البحر وما يزيد ،ومع تعمق تأثير هذا المنخفض مع ساعات الليل ودخول الهواء الاشد برودة على المملكة فقد امتد الهطول الثلجي الى المناطق التي وصل ارتفاعها 700 متر وما يزيد ، فيما شهدت المناطق الاقل من ذلك الارتفاع هطولا مطريا مخلوطا بالثلج على فترات .

وشهدت معظم المرتفعات في المملكة خلال هذا المنخفض تساقطاً للثلوج، بلغت سماكته بين 2-34 سم وكانت المرتفعات الشمالية، هي الأعلى في الهطول الثلجي، وسجلت محطة رصد رأس منيف/ عجلون 34سم، يليها مرتفعات المناطق الوسطى وتراوح ارتفاع الثلج فيها بين 6-25 سم، وكان اعلاها محطة رصد السلط والتي بلغ ارتفاع الثلج فيها 20سم . – بترا