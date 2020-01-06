منخفض جوي جديد الأربعاء.. وتوقع أمطار غزيرة

عمان- الغد- تتأثر المملكة يوم الأربعاء، تدريجيا، بمنخفض جوي (من الدرجة الثانية- قابل للتطوّر) يترافق مع كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة، وفق موقع “طقس العرب”.

وتوقع الموقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي نهار الأربعاء، لتصبح أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا إلى شديد البرودة، وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة ويُتوقع هُطول الأمطار تدريجياً في المناطق الشمالية، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة مع زخات من البَرَد فوق المرتفعات الجبلبية العالية.

وتمتد الأمطار تدريجياً مع ساعات المساء للمناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية.

وقال “طقس العرب” إن تأثر المملكة بالمنخفض الجوي يزداد ليل الأربعاء، بحيث يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، مع هطول الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية، حيثُ تكون غزيرة أحياناً، ومصحوبة بزخات البَرَد. ويُتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً.