منخفض جوي وكتلة هوائية باردة الأربعاء

عمان- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن النماذج العددية تشير الى تمركز منخفض جوي ظهر الأربعاء فوق تركيا، يترافق معه كتلة هوائية رطبة وباردة.

وتوقع آل خطاب في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تتأثر المملكة بامتداد هذا المنخفض اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الأربعاء، لتتحول الرياح من شرقية الى جنوبية غربية وتكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وأضاف انه ومع الساعات المتأخرة من ليل الأربعاء تهطل زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها العقبة، وتكون غزيرة أحياناً قد يصحبها البرق والرعد، مع وجود فرصة لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتؤثر الكتلة الهوائية الرطبة والباردة المرافقة للمنخفض الجوي على المملكة يوم الخميس، وتنخفض درجات الحرارة بشكل (حاد وملموس) وتكون الأجواء باردة بوجه عام، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة أحياناً قد يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتمتد خلال النهار زخات من المطر لأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، مع نشاط على الرياح الغربية قد تصل هباتها الى 50كم/الساعة.

بترا