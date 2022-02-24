منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم ويستمر حتى مساء السبت

تتأثر المملكة اليوم الخميس، تدريجياً بكتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر، تتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتسقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها العقبة، يصحبها الرعد على فترات في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال ضعيف لتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة.

وبحسب التقرير يتعمق، يوم غدٍ الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً، وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء السبت باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام مع استمرار تساقط الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتتناقص تدريجياً كميات الغيوم، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الأحد، مستقرة في جميع مناطق المملكة مع ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 21 – 4، وفي مناطق السهول 18 – 6، وفي الاغوار الشمالية 21 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 11، وفي البحر الميت 22 – 10، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.-(بترا)