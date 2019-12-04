منخفض جوي يؤثر على المملكة تدريجيا

عمان- _- قال موقع “طقس العرب”، إن منخفضا جويا “من الدرجة الأولى”، يؤثر على المملكة تدريجيا، مع الإشارة إلى أن “الدرجة الأولى” هي أقل درجة على مؤشر تصنيف المنخفضات.

واليوم نهارا، تكون درجات الحرارة منخفضة في مختلف المناطق بحيث تبقى أقل من معدلاتها الاعتيادية بحدود 2-3 درجات مئوية، إذ يسود طقس بارد وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطل الأمطار بدءاً من شمال المملكة، ومن ثم تمتد لبعض المناطق الوسطى، بينما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، وارتفاع الموج خفيف من (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياهه 25 درجة مئوية.

ليلا، تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتبقى الفرصة مُهيأة لهطل زخات من الأمطار على أجزاء متفرقة من شمال ووسط البلاد، وتمتد للمناطق الجنوبية بشكل أكبر والأجزاء الشرقية كذلك، ويتوقع تشكل الضباب والغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية، في حين تكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ونبه “طقس العرب” من حدوث الانزلاقات على الطرقات بسبب الأمطار، كما نبه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

أما غدا، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة نهارا بشكل لافت، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، وتكون الفرصة مُهيأة لهطل زخات من الأمطار بأجزاء متفرقة من المملكة، بينما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة.